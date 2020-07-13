今天是劉曉波逝世三週年的日子，在人類史上，為爭取自由、正義而犧牲的人並不少，中國近代和當代就不乏這樣的仁人勇士，但是每念及劉曉波，依然有錐心之痛。

曉波從一個鋒芒畢露而激進的知識份子，經過八九洗禮，逐漸進行蛻化嬗變成為一個成熟、理性而又智慧溫和的民主鬥士。他對中國社會的觀察、分析，深入而透徹，他的批評尖銳卻具有建設性。在任何自由的國度中，他都將成為國師級的智囊人物，他為民請願呼籲的德行，會受到群眾的感恩崇敬。這樣的人恰恰就成了專制獨裁政權最為忌諱恐懼的對象，他四次入獄，最後被判刑11年。2010年在獄中，還獲得了諾貝爾和平獎，成為「全世界人民心中的英雄」（這是2003年諾貝爾和平獎得主，伊朗的律師Shirin Ebadi在2017年接受我的採訪中說的），中共政權深知劉曉波的「威力」，不能讓他活著走出監獄。三年前曉波在刑期中死於肝癌，世人都知道這是政治性的「非正常死亡」。如此逆天、反人性、反法治的行徑，遠超過納粹。1935年的諾貝爾和平獎得主，德國記者作家卡爾․馮․奧西茨基（Caro von Ossietzky）當時在納粹獄中，1936年他在蓋世太保監視下入院就醫，諾貝爾委員會來到他的住處，給他授獎。相形之下，劉曉波這位得獎人只有一把象徵性的「空椅子」，永遠保存在人們的記憶裡。

2007年，劉曉波尚擁有自由之身，他在「我看回歸十年的香港」的文章中說：「香港回歸十年，對北京政權是榮耀，對港人卻是悲哀……香港的繁榮來自港英政府留下的自由和法治，而回歸後的香港，雖然『一國兩制』的架構依然運行，但北京政權用溫水煮青蛙的方式蠶食著香港的自由，最明顯的例子就是香港的新聞自由。在金錢收買和政治威懾的雙重壓力下，香港媒體的自律已經相當普遍。」劉曉波在文中感性地說：「作為仍然生活在獨裁大陸的我， 為每年『六四』忌日閃亮在香江畔的燭光而感動，更為自2003年以來的爭取『雙普選』『七一』大遊行而振奮。在我眼中18年如一日的燭火，是東方明珠發出的最耀眼的光芒；因為點燃這不滅燭火的，是港人珍惜自由、維護正義和反抗暴政的良知。」



德國湯瑪士教堂。圖／作者提供

讀到曉波這段話，再看看今日香港在中國「港區國安法」的凌辱、壓迫下的喘息呼喊， 令人扼腕。曉波如果有知，他會怎樣的心疼、憤怒，他會發出怎樣的壯言豪語來支持港人的抗暴，以怎樣劍般鋒利的語言刺向獨裁政權。13年前曉波就說：「普通港人才是政治智慧和道義精神的富有者」，那麼今天，他會說：「香港人， 你們是智者、勇者，繼續你們捍衛自己權利和尊嚴的爭抗，世界站在你們這一邊，我也是你們最堅定的戰友。」



2017年舉行劉曉波的追思禮拜。圖／作者提供

中共政權最善用的手段就是抹殺消弭民族的「集體記憶」。只有這樣，這個明年就滿百年的共產老店，才能掩飾隱瞞自己犯下的罄竹難書的反人類罪。從土改、反右、大躍進、三年飢荒、文革、批林批孔、反精污到六四屠殺，中華民族白骨累累，劉曉波被虐死只是其中一粒沙子。但是劉曉波的精神、人格和智慧，卻是一座永不熄滅的燈塔，紀念他，思考他那些洞察中國文化、社會弊病，有遠視、有建言的文字，能給我們目下充滿危機和迷茫的世界指出一條道路。