●印太●歐俄●美洲●亞非●

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每日國際焦點

塔利班進攻潘傑希爾，雙方均宣稱讓對方造成重大傷亡。

艾達颶風侵襲美東造成44死，紐約市大淹水地鐵泡湯。

南韓國防藍圖將斥資315.2兆韓圜，年增率5.8%，為期5年，開發新式彈道飛彈發展已經進入最後階段，該飛彈可攜3噸重彈頭，射程350~400公里，可穿地破壞地下碉堡打擊北韓核武器庫。

社會黨放棄組閣，保加利亞將面對年內第三次國會大選。

阿富汗

塔利班進攻潘傑希爾，雙方均宣稱對對方造成重大傷亡。

西聯匯款、速匯金恢復於阿富汗營業。

日本

亞馬遜雲端服務故障導致影響全日空航班票務與登機系統；SBI證券、樂天證券線上交易、瑞穗銀行，以及NTT Docomo，達6小時，日本政府介入調查。6月時亞馬遜雲端服務故障影自身Alexa與Prime Video，之後亞馬遜本身線上商店故障。日本政府調查

南韓

國防藍圖將斥資315.2兆韓圜，年增率5.8%，為期5年，開發新式彈道飛彈發展已經進入最後階段，該飛彈可攜3噸重彈頭，射程350~400公里，可穿地破壞地下碉堡打擊北韓核武器庫。

醫療人員接受政府條件停止罷工。

北韓

衛星偵照顯示北韓準備閱兵。

印度

喀什米爾獨派政治人物Syed Ali Shah Geelani過世，印度派兵斯里納加爾並關閉網路嚴防暴亂。

澳洲

澳洲、新加坡、馬來西亞、南非央行將採中央政府數位貨幣建立跨國匯兌機制測試是否較便宜便利。

印尼

海軍於廖內群島外海攔截巴拿馬籍貨輪黃道帶之星號，因其載運4600噸未經許可廢油。

菲律賓

總統杜特蒂之女莎拉杜特蒂，表示多位政治人物都表達意願擔任其副總統候選人搭檔。

新加坡

新加坡證交所將允許借殼上市。

泰國

為施打科興疫苗者第二劑改打阿斯特捷利康疫苗，顯示初步有成效。

緬甸

英國宣布增加制裁圖集團及其創辦人泰扎，因其涉及緬甸軍政府軍武交易。

中國

交通運輸部會同中央網信辦、工業和信息化部、公安部、國家市場監管總局等單位，1日對T3出行、美團出行、曹操出行、高德、滴滴出行、首汽約車、嘀嗒出行、享道出行、如祺出行、陽光出行、萬順叫車等11家線上叫車平台公司聯合約談。約談重申，部分平台惡性競爭、非法營運。

歐盟

WhatsApp因違反歐盟隱私規定遭罰2.25億歐元。

英國

將斥資3000萬英鎊援助經費支持阿富汗鄰國收容難民。

德國

呼籲歐盟要能讓願意出兵的成員國能快速佈署軍事力量到發生危機之處，記取阿富汗的教訓。

俄羅斯

軍火廠MF Stelmak於上月2021年陸軍國際軍事技術論壇上發表Sosna-N自動狙擊偵測器，以雷射自動偵測有無望遠裝置，包括狙擊鏡、望遠鏡、反坦可飛彈導引系統等，發現後發出警告聲，並以雷射光使對方無法瞄準。

瑞士

需求大增使8月房地產每平方公尺均價較7月上漲1.8%來到7916瑞士法郎。

義大利

總理德拉吉表示希望為阿富汗問題召開G20會議。

西班牙

東部大雨造成閃洪但未有死傷，馬約卡島德國觀光客下海游泳困在大雨中2死。

白俄羅斯

10日起與俄羅斯進行聯合軍事演習，波蘭表示將採取必要行動反制。

烏克蘭

國防援助之外，美國還將給予烏克蘭額外的4500萬美元人道援助。

波蘭

因應白俄羅斯放縱大量偷渡客闖越邊界，宣布緊急狀態。

荷蘭

外長表示願支持卡達與土耳其合作協助阿富汗重啟喀布爾機場。

保加利亞

社會黨放棄組閣，保加利亞將面對年內第三次國會大選。

美國

艾達颶風侵襲美東造成44死，紐約市大淹水地鐵泡湯。

聯邦航空總署勒令維珍銀河停飛直到調查完成。

巴西

總統波索納洛簽署緊急狀況下可無視疫苗與醫藥專利法案。

淡水河谷礦業表示開始於其最大鐵礦Carajas礦使用自動駕駛卡車。

薩爾瓦多

美國抨擊薩國打算開除所有60歲以上法官。

瓜地馬拉

美國將直接空運遣返偷渡客到瓜國。

以色列

德雷克鑽探公司出售其22%東地中海Tamar油田股權予阿布達比的穆巴達拉石油公司，總價約10億美元。

埃及

開羅郊外新都將打造為智慧城市。

敘利亞

防空部隊於大馬士革上空擊落以色列飛彈。

卡達

外長表示與土耳其合作協助阿富汗重啟喀布爾機場。

巴林

以色列派遣首位駐巴林大使。

南非

嬌生合作夥伴Aspen代工疫苗出貨到歐洲約20萬劑，將退回南非。

肯亞

美國出貨88萬劑、123萬劑莫德納疫苗予肯亞、迦納。

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