正在打一場抗擊新冠病毒「人民戰爭」的中共當局，在驅逐了美國《華爾街日報》三名駐京記者後，揚言會繼續採取對美國媒體的報復行動。紐約大學法學院資深中國法學者孔杰榮教授對美國之音說：「他們可以在40年後把《華爾街日報》踢出中國，可以向《華爾街日報》宣戰。這是很荒謬的。他們已經失去理性了。」

週四，中國外交部發言人耿爽說：「那些公然發表辱華言論、宣揚種族歧視、惡意抹黑攻擊中國的媒體，必將付出代價。」他還警告會採取更多行動報復美國將五家中國媒體定為外國使團，「我們保留採取進一步反應的權利」。

紐約大學法學院資深中國法學者孔杰榮教授對美國之音說：「他們可以在40年後把《華爾街日報》踢出中國，他們可以做任何事情，他們可以向《華爾街日報》宣戰。這是很荒謬的。他們已經失去理性了。」

2月3日，《華爾街日報》發表了美國巴德學院教授米德（Walter Russell Mead）的評論文章，題目是《中國是亞洲真正的病夫》。他也是美國智庫哈德森研究所（Hudson Institute）的研究員。每週給《華爾街日報》寫有關外交事務的評論。

北京認為，這篇文章「詆毀中國政府和中國人民抗擊疫情的努力，報社編輯還為文章加上了《中國是真正的「亞洲病夫」》這種帶有種族歧視色彩的聳人聽聞標題，引起中國人民的極大憤慨和國際社會廣泛譴責。」北京隨即吊銷了該報三名駐京記者的記者證，限其五天內離開中國。

孔杰榮說：「此刻說中國正遭受苦難，是亞洲病夫，原因是中國政府應對可怕的冠狀病毒極為不當，說這是種族主義，那是胡說八道。這是事實，不是種族主義。」孔杰榮指出，「一個在中國鎮壓穆斯林、西藏少數民族的政府，居然敢說《華爾街日報》的標題是種族主義的，太荒謬了。」

人權觀察執行長羅斯指出，北京的這一舉動「說明了中國政府如何企圖將其審查範圍擴大到海外。」

「對於北京將其政治上的自我保護置於對中國人民公共衛生保護之上的這種主流的和普遍的批評並沒有歧視性。這是合理且恰當的批評。」 羅斯在回應美國之音要求評論的電子郵件中說。

在白宮請願網站上（We the People）一則始於2月6日、題為「《華爾街日報》種族主義文章標題」的請願已經有11萬5千多人署名。請願書說：「僅這個標題就引發了針對中國人民的種族主義。」

「這是胡說！」孔杰榮說。「這十多萬人是誰？ 我不知道。他們得到多少真實的信息？ 他們的言論在多大程度上受到了（中國）政府的控制，即中國政府在讚助他們進行抗議？」

孔杰榮說，這是中國政府試圖到國外侵犯美國新聞自由的又一例。「中國政府不允許自己的人民閱讀《華爾街日報》，卻想阻止我們在中國境外的人閱讀我們應該可以自由閱讀的內容。我們可以不同意這篇報導，可以不同意這個標題，但中國政府想要剝奪我們閱讀這篇報導的權利，這是另一個例子，他們試圖剝奪我們國家的自由。他們以為自己是誰。」

孔杰榮說，他不明白北京為什麼不明說驅逐三名《華爾街日報》記者是為了報復一天前美國政府宣布將五家中國媒體定為外國使團，「這是很無聊的事情。習近平的新政策在過去六、七年裡一直在威脅外國記者。它比以往任何時候都更嚴厲。因此，我認為他們（北京）企圖讓所有外國記者都感受對習近平的恐懼。」