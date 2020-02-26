接連看了二篇感人至深的文章，一位是正要開始職業生涯的社會新鮮人，陪伴奶奶最後一程；一位是突然痛失愛子的母親，分享了他們如何經歷哀傷與重新出發的歷程。原先覺得要寫篇回應不難，畢竟是在癌症醫院工作，常常要在生離死別時，陪伴病人與家屬好好道別，也有喪親的家屬因為傷痛太深，需要回門診再追蹤。可是下筆時才發現真的不容易，雖然把悲傷輔導的書籍、大師課程的筆記翻出來，在我眼前浮現的卻是一幕幕自己陪伴過的家庭，這些傷心的人，他們訴說過的哀傷、眼淚與思念。雖然說理智上我們都知道，每個人是必定要經歷過生死離別的——不是我們要送走親愛的家人摯友，就是愛我們的親友要經歷我們的死亡。但是面對失落與哀傷，沒有人敢說做好充足的準備。

因此在醫院的臨床工作中，對於即將失去親人的家屬，我常常提醒他們，即使早已預料到這天終究會到來，感到哀傷是正常的。會傷心是人之常情，因為即將離去的人，曾經跟我們如此的緊密，而死亡使我們不能夠再握住他，聽不到他的聲音，也感受不到他的溫度。且每個人傷心的表現與處理哀傷的方式都不同。有些人會很立即且明顯的顯現出他的難過，例如掉淚、哭泣，但是也有的人反而是表現得很鎮定。有些家屬跟我說，在當時他心中明明很難過，可是就是掉不出一滴淚來，還被其他親人誤會為無情。更有些人是在處理完後事，甚至已經回到日常生活步調後，夜深人靜時，悲傷才一股腦兒的湧現。

而面對哀傷，有些人會選擇抒發，有些人會選擇逃避；有的人需要傾聽與宣洩，可是有些人則需要獨處好好沉澱。不管如何面對與調適，一段時間之後應該問問自己，這樣的方式是否讓自己比較安定下來。有些人在經歷哀傷時，是完全感受不到輕鬆的情緒；可是有時候在極度難過的時候，偶爾也能對某些情境好像又會感到快樂，這時候不少人會覺得有罪惡感，好似親愛的人不在了，我們也不應該再有快樂。其實這是不適當的想法，逝去的人一定不會想要用他的離開來懲罰我們，讓我們再也無法快樂。

對於喪親者而言，是必須面對多重挑戰的。以實際層面來說，活著的人得重新面對逝者已不存在的環境，他可能要重新調整工作，或是家庭角色的變化。有一位失去先生的太太，每次騎機車上班就想哭，因為曾經有許多年，都是先生載她先到公司，他再騎到遠一點的工廠上班，如今機車上就是她自己一人。也聽過一個年輕的爸爸說過，上幼稚園的女兒，因為他無法把女兒的頭髮綁得跟過世的媽媽一樣好，女兒上學路程中整路在哭，他自己其實也想哭。

尤其是經歷親人突然去世的，身體與環境的安頓是很重要的。曾經在一個重大災難的現場，看到令人動容的一幕：久候的母親終究等到的還是孩子的噩耗，這時慈善團體的師兄遞上了一碗熱粥，拍著這位母親的肩說：「慢慢吃，多少吃一點，有吃才有氣力。」是啊！安頓好身，心才能安定。所以會建議剛剛經歷喪親之痛者，該吃飯時要吃飯，該休息時要休息，雖然一定沒胃口也睡不好，可是照著該有的作息，才能盡快讓自己穩定下來。

而作為陪伴者，大家也要想想，怎麼做是對於哀傷的人是有幫助的，而哪些是不適合的。原則上，以喪親者的需求為主，看他需要的是實質的協助，例如事務上的安排，或是情緒上的陪伴。有些人在面對親人剛過世時會六神無主，這時協助他處理實際事務，會給他很大的安定感。有些人則是需要有人傾聽與陪伴，讓他不會孤獨失落。有一些常聽到的安慰話，其實並不太有安慰的效果，與其說：「妳要堅強起來，節哀順變。」可以說：「你一定很傷心，有什麼我可以做的，請讓我知道。」

另外，每個人需要哀悼的時間長短不同，不能期待大家都在幾個月或是一、二年就不再哀傷。面對失落，會建議利用節日或是文化中紀念逝者的日子，來好好表達對於親人的懷念，以及整理自己的憂傷。我們可透過寫給過逝親人的卡片、信件，或是聆聽喜愛的音樂，造訪他生前愛去的地點，抒發思念與不捨，也想想他帶走了什麼，同時留下了什麼給我們。

是的，親人的離去，不是只是失去，就如同〈我思故他在〉一文，這位母親從一位長輩的話得到安慰，也找到意義——幫助過逝的孩子捐贈眼角膜也成為大體老師——「從此成為世間的一個美好，成為我餘生大願」。也像〈準備 面對 調適〉的作者所說：「用說故事的方式來療傷……」 「放下，不代表著不記得，或是不想念了，其實是放在內心最深處的懷念。」

失去所愛，確實是我們的摯愛用他們的生命為我們上的一堂沉重的人生必修課，卻也是讓我們生命豐富、深刻、透徹的重要一門課。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台