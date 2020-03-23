武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情全球延燒，仍未出現緩和跡象，始終堅持如期舉辦奧運的日本首相安倍今（23）日首度鬆口，若無法以完整形式舉辦，將優先考慮運動員，不得不考慮延期，但沒有取消奧運的選項。

國際奧會（IOC）在17日的臨時執委會與各國際單項體育聯合會的聯席會議，確認東京奧運如期舉行，但包括挪威、巴西、荷蘭等各國家奧委會及多個國家選手紛紛以訓練環境惡化、健康安全為由要求延期，加拿大奧委會（COC）已宣布，若東奧如期舉行就不派選手參賽，強調沒有比運動選手與世界的健康安全更重要的事，澳洲也跟進，要選手備戰2021東京奧運。

安倍今天在參議院預算委員會答詢表示，假如無法以完整的形式舉辦，將會優先考慮運動員，也不得不考慮延期，他已將想法告知東京奧運組織委員會會長森喜朗，森喜朗已轉達給IOC主席巴赫（Thomas Bach）。

國際奧會主席巴赫說，奧運延期是非常複雜的難題，已將延期納入討論，不可避免的大幅修改計劃，也將面臨更大的財政負擔和補償問題。

日本共同社報導，國際奧委會指出，將與東京奧運組委會、東京都政府、日本政府針對原定7月24日開幕的東京奧運延期等方案進行討論，將在四周內公佈最後決定，但不會考慮取消。