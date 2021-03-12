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每日國際焦點

緬甸人民認為中國支持緬甸軍方，引起緬甸大規模反中意識，要求中國企業滾出緬甸，並指中國鋪設的天然氣管線會爆炸。

LG將投資45億美元於美國生產電動車電池，未來4年內至少興建2廠。

以色列總理納唐亞胡原訂前往阿聯訪問，因約旦延遲允許飛越領空航權而被迫取消。約旦王儲10日原定前往耶路撒冷訪問，因安全安排發生歧見而取消，約旦因此回敬以色列。

以色列航太工業與阿聯國營軍武企業EDGE合作開發反無人機技術。

緬甸

軍方指控翁山蘇姬貪汙60萬美元外加黃金。

將若開省獨立反抗軍，阿拉干軍，自恐怖份子名單中移除。表示阿拉干軍已經同意停止攻擊。若開省是緬甸此次抗爭最少的省份，阿拉干軍也與軍方靠攏，可能與若開人民支持緬甸軍方掃蕩羅興亞人有關。

聯國安理會口頭譴責緬甸軍方，但並未將軍方奪權列為政變。美國制裁軍方領袖敏昂來的兩個小孩與名下6家公司。

緬甸人民認為中國支持緬甸軍方，引起緬甸大規模反中意識，要求中國企業滾出緬甸，並指中國鋪設的天然氣管線會爆炸。

日本

出動戰機攔截2架飛越日本海的俄羅斯Tu-95轟炸機。

美日印澳四國將共同確保稀土來源以防中國威脅。

南韓

韓國土地住宅公社至少20名員工利用所知內線消息預先購買預定新開發計畫土地，總理丁世均誓言打擊土地犯罪。

印尼

搭載學童與家長的校車翻覆27死。

波蘭

立法禁止同性戀者收養小孩，包括單身同性戀。

英國

勞斯萊斯受疫情影響2020年大虧40億英鎊，但表示2021年虧損可望減半，現金足以撐過危機。與空中巴士延長 A350-900引擎合約到2030年，排除了競爭對手奇異的挑戰。

法國

雲端服務公司OVHcloud資料中心10日大火後，造成大量.FR網站斷線。

美國

LG將投資45億美元於美國生產電動車電池，未來4年內至少興建2廠。

巴西

疫情死亡人數上升，醫院已經瀕臨極限。

阿根廷

民眾10日抗爭要求調查馬拉度納死因。馬拉度納死於去年11月。

墨西哥

下議會通過大麻合法化。

以色列

總理納唐亞胡原訂前往阿聯訪問，因約旦延遲允許飛越領空航權而被迫取消。約旦王儲10日原定前往耶路撒冷訪問，因安全安排發生歧見而取消，約旦因此回敬以色列。

以色列航太工業與阿聯國營軍武企業EDGE合作開發反無人機技術。

巴勒斯坦

自阿拉伯聯合大公國取得4萬劑俄製史普尼克五號疫苗。

哈瑪斯不承認試射火箭擊中巴勒斯坦漁船，宣稱是以色列的無人機帶著炸彈掉入海中，被漁民撈起時爆炸。

敘利亞

10年內戰問題，土耳其外長表示，土、俄、卡達將共同尋求政治解決。

象牙海岸

總理上任8個月罹癌猝逝。前總理2020年7月時因心臟疾病在內閣會議時猝逝。連續兩位總理猝逝，引發政治不安。

福和會官方網頁：www.fratwn.org