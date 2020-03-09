蔡英文總統今（9）日前往桃園訪視「易廷企業有限公司」時表示，這週台灣製造MIT的口罩已經可以出現單日突破1千萬片的產量，包括假日每一天的平均產量也可達到920萬片。

蔡英文致詞時表示，在這場防疫戰中，不只第一線醫護人員非常辛苦，包括統籌物資生產的經濟部、第一時間支援的國防部、還有製造口罩的廠商，每一位都讓台灣社會感到安心，他們都是最可靠的後勤支援戰力。這段時間以來，大家真的都很努力，不分政府民間，團結在一起，守護我們共同的家園，謝謝大家日以繼夜的努力，參與共同防疫工作，讓台灣整體防疫情況受到世界上很多人的注意，也是台灣人共同的驕傲，只要我們團結一致，就一定可以克服萬難，度過疫情，這就是台灣人的韌性。

蔡英文提到，第一波60條口罩新產線已經完工，陸續上線中，第二波30條產線，預計3月底也會陸續交機；因為有國軍的加入，讓口罩生產的人力缺口，以最快的速度補充起來，國軍弟兄姊妹的效率及能力，已經是這次防疫行動中，非常關鍵的力量。

她說，疫情的挑戰雖然非常嚴峻，但是在防疫這段期間，我們也看到了團結和台灣整體國民的自信，她相信，台灣一定能度過疫情、度過難關，越來越強壯，「謝謝大家，大家辛苦了，我們一定會一起繼續努力，一起來守護台灣」

針對口罩2.0實名制，以及政府刻規劃網路預購事，蔡英文說，防疫期間，大家都要尊重整個防疫決策機制的決定，現在各方面對於口罩的生產、配送、分配，在經過一段時間以後，大家基本上都能共體時艱配合政府的口罩政策。過去，雖然有些人有不同的意見，但基本上，我們維持了口罩的基本供應；而在下一個階段，口罩供應可以增加的情況下，希望在整個口罩配送制度上能更有彈性，更能縮小供需之間的落差；同時對於民眾在取得口罩或是購買口罩上，有更大的便利性。