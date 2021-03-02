在中國對台灣持續採取施壓行動之際，兩位美國共和黨眾議員重新提出一個曾經在上一屆國會提出的決議案，呼籲拜登政府拋棄陳舊的「一個中國政策」，與台灣恢復正式外交關係、支持台灣在國際組織的會員身份，並啟動與台灣的貿易協定談判。

威斯康辛州聯邦眾議員湯姆·蒂法尼（Tom Tiffany, R-WI）及賓夕法尼亞州聯邦眾議員斯科特·佩里（Scott Perry, R-PA）上星期五提出共同決議案，呼籲拜登政府恢復與台灣的正式外交關係並「終結過時與適得其反的『一個中國政策』」。

決議案同時要求拜登政府支持台灣成為國際組織的會員，並與台北就研擬美台自由貿易協定展開談判。

蒂法尼去年9月曾經在上一屆國會中提過類似決議案，呼籲美國終止「一個中國政策」並恢復與台灣的正式關係，不過上屆國會結束時該決議案沒有後續進展，如今蒂法尼在新一屆國會中再次提出這個法案。

在星期一（3月1日）發布的聲明中蒂法尼說，「40多年來美國兩黨總統都在重複北京假造的謊言說台灣是共產黨中國的一部分，即便客觀現實並不是這樣。」他說，「是時候我們廢棄這個過時的政策了。」

佩里則指出，「作為一個獨立國家並且在廣泛議題上與台灣協作，美國早就該行使我們的主權權利聲明世界早已知道的真相：台灣是一個獨立國家，而且70多年來一直是如此。」

聲明說，美國一直都與台灣政府維持正常外交關係，直到1979年卡特總統突然切斷與台北的正式關係轉而承認在北京的共產黨政權，美國國會議員因此而做出反應，批准了不分黨派的《台灣關係法》，成為美國持續與台灣維持關係的基石。裡根總統在他的任內以「六項保證」將這個關係升級，「表明美國不承認共產黨中國對台灣的主權要求。」

不過儘管有《台灣關係法》及「六項保證」，聲明說，美國與台灣仍然沒有正式關係，「令人不解地對待台灣民選政府有如對待朝鮮和伊朗等殘暴政權一般，在歸類上甚至比古巴獨裁政權更糟，而奧巴馬總統及拜登副總統在他們的第二任時承認了古巴。」

聲明還提到蒂法尼去年曾經提出一個國防開支法的修正案，希望撤銷對美台官員往來無效且自我施加的限制。雖然當時眾議院民主黨拒絕讓那個修正案進入表決程序，但國務卿蓬佩奧隨後實施了這個政策，廢除所謂的「指南」並促使台北與華盛頓有更多的溝通和協調，現在「不清楚的是拜登政府是否會在北京的壓力下撤回這些改變。」

蒂法尼說，「美國不需要中國共產黨的批准單來與它在全世界的朋友和夥伴談話。」他說，「台灣是一個自由、民主和獨立的國家，是時候美國政策反映這個事實了。」

編號21號的兩院共同決議案（H. Con. Res. 21）旨在表達國會意見，只需要兩院都表決通過即可，對行政當局不具拘束力。

決議案內容說，共產黨中國「已經將所謂的『一個中國政策』武器化以阻止台灣的會籍與正式參與國際組織活動，從聯合國、世界衛生組織到國際奧林匹克比賽」，「所謂的『一個中國政策』已經過時，對台灣人民或美國沒有用處，也無法反映明顯的現實，那就是70多年來，台灣一直都是一個有主權和獨立的國家。」

此外，決議案還說，川普總統批准對台灣出售武器，並簽署了跨黨派立法以擴大美台高層官員的交流合作，台灣仍然是美國堅定盟友，也是國際社會一個負責任和認真的成員。

基於這些理由，國會的決議申明，美國讚許台灣人民對民主、公民自由及人權的承諾，因此在參議院同意下國會的意見如下：

1）總統應該拋棄陳舊的「一個中國政策」，採取能夠體認台灣為一個獨立國家客觀現實的政策，不受中國治理或被包含在中華人民共和國的領土內；

2）總統應該承認台北合法及民主選舉產生的政府，正常化兩國外交關係，指派美國大使到台灣，並接受台灣指派到美國的大使；

3）總統應該廢除任意設置的機構指南，那些指南限制了美國與台灣官員之間的正常溝通與互動；

4）美國貿易代表應該啟動與台灣建立美台自由貿易協定的正式談判；

5）總統、美國常駐聯合國代表及其他相關美國官員應該採取步驟，倡議台灣在聯合國及其他美國是其成員的國際組織的正式會員。

在提出決議案的聲明中蒂法尼還表示，這個共同決議案提出的時間點正是1947年2月28日台灣發生的「二二八事件」紀念日，「成千上萬台灣人在被稱『二二八大屠殺』的事件中遭到安全部隊殺害。這個日子經常被稱為觸發台灣民主轉型的事件。」