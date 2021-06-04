三十二年前，一場波瀾壯闊的民主運動，一場極有機會讓中國人民當家作主的運動，被中共政權出於私利而血腥的鎮壓。當時的港人與廣大的中國人都有著共同的夢想「中國不再受專制之苦，人民可以過民主、幸福的生活……」而香港可以說展現出無私的民族情懷，一波又一波的遊行活動，一次又一次的殷切聲援。然而，這最單純基本的訴求，隨著人民的屍體被無情的坦克車輾壓後也跟著破滅了。

不過，港人卻將天安門當時的義憤延續下來，每年的今天，維園的燭海都會照亮維港，無論當天是否颳風下雨，「六四維園見」已經成為香港人的心靈契約。且在港人的堅持下，參與人日眾、輻射的範圍與影響深遠，都要歸功於香港人永不放棄的信念。

六四燭光，是良知，是正義感的呼喚，對普世價值的追求，也是對專制的反抗。

六四燭光，是曙光和希望，讓身在大陸的民運人士、維權人士、反共人士在黑暗中能找到方向。

六四燭光，是正義的審判，是提醒中共只要六四燭火不滅，道德良心的審判不休。

六四燭光，是燃起世人心中的善，這善的力量將匯聚成堅固的堡壘，保護更多人民免於災難。

六四燭光，是港人高尚的情操，使中共的罪責難逃。

這三十多年間，在支聯會及香港人的堅持下，紀念六四天安門民主運動逐漸轉化為捍衛文明世界普世價值的運動。同時也喚醒了香港人的政治覺醒、民主素養、社會改革的整體水平，及推動民主進程的行動力。

因此，中共視支聯會為顛覆反共基地，對六四活動恨之入骨，不惜一切，無所不用其極的打壓、愚民和理屈氣壯的所謂「大外宣」，只更突顯其醜陋與橫蠻，多番出手滅聲最後都鎩羽而歸。但這兩年利用各種惡法與疫情試圖撲滅燭光，可謂手段惡劣。

但香港人多年來與文明世界頻繁的交流互動，國際視野廣濶，早已成為世界公民。且不管來自何方，來港定居都會以身為一個香港人為榮，會主動將香港獨特的文化、產業推向世界，引領潮流。當香港精神受到傷害，都讓他們不安、同情與痛心，所以他們更會將香港聲音向世界傳播，讓世界道義相挺。

香港人有對來自遠方苦難者的同情與關懷，無畏極權高壓，對爭民主自由的堅持，以愛，以共同呼吸的態度對待及支援不同抗爭者，把握好擔當特定角色的鬥爭藝術。

但在中共巨大影響下要維持港人利益並不容易，要將真相不被埋沒，需要更多技巧與勇氣，雖然我們有很多考驗要面對，但這些衝擊亦同時培養我們，讓我們最具條件成就此高度。香港是文明世界的公器，中共想將這公器私用，文明世界是不會答應的。

愛心無限的香港人加油！



2018年維園的六四燭光晚會，當年主題是「悼六四 抗威權」。圖／擷自維基百科，公有領域