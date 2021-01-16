前總統陳水扁母親陳李慎病逝，享耆壽94歲，扁今16日早發聲明表示，「家母是在睡夢中安詳辭世，她說她要睡了，再也醒不來了….；扁家屬決定不設靈堂公開、也不舉辦公祭、並婉謝花籃奠儀，擇日舉行簡單的家祭後火化入塔。

陳水扁1月3日在《微微笑廣播網》新節目「有夢上水」首播與廣播教父石川與談，扁回應提及母親近況不理想，引發各界關注。扁透露，自己的母親從去年4月跌倒入院後，都沒出院，並說，已經在算日子了…；10日王明哲在節目吉他彈唱「阿母的目屎」後，扁在臉書與群組透露，扁媽失智一段時間，最近已經「不識自己的兒子了」。扁媽於15日因為肺炎引起敗血症，合併多重器官衰竭辭世，享耆壽94歲。

總統府發言人張惇涵今表示，蔡總統聞訊後深感不捨，盼陳前總統及家屬節哀保重，並將視家屬治喪事宜規劃適時致意。

副總統賴清德今參加成大醫學院牙醫系館揭牌典禮後受訪表達哀悼，賴清德過去曾多次探望扁媽，賴回憶，她是位偉大的母親，她的母愛光輝令大家感動，祝福扁媽在極樂世界逍遙自在，也請家屬節哀。

行政院長蘇貞昌上午參訪雙連安養中心則回應媒體，他說；「我們對扁媽非常敬佩，她就像很多台灣媽媽一樣，辛苦一輩子，現在高齡辭世，我們特別要對她表示敬意，也請陳前總統和家人節哀、保重。」

陳致中表示，由衷感謝賴副總統、蘇院長、游院長、鄭文燦市長、陳其邁市長、黃偉哲市長等各級長官對陳家的致哀與慰問，相信阿嬤在天上都感受到了，致中代表阿嬤、家父、家屬表達謝意。此外，也特別感謝總統府李副秘以及民進黨中央黨部林秘書長致電轉達蔡總統（蔡主席）對阿嬤的哀思追悼，家屬銘感五內。

陳水扁1月3日在《微微笑廣播網》新節目「有夢尚水」首播後，備受好評，14日臉書與群組PO文：「扁擔物語：空中二重奏」要活就要學，活到老，學到老，學到就不老《有夢上水》從陌生到熟悉，與老友空中相會，一搭一唱。勵志人生話家常，點燃生命的火花。……

扁《微微笑廣播網》節目「有夢上水」每週日上午10點播出，1/17日節目，截至今晚9點據悉將照常播出。

※《微微笑廣播網》

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