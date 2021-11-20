宗教法應該建立，重點在於要如何才能不傷宗教，也能顧及民間管理。示意圖／擷自總統府flickr

罷免陳柏惟事件完成上半段，沒料到下半段更精彩，由於顏家強勢動員介入罷免行動，擺出大鯨魚吃定小蝦米態勢，照理說，社會應該給小黨機會，沒想到一個年輕立委，竟遭到台中人史無前例的放大鏡檢驗，連打電玩這種小事，也可以作文章，而台灣選民也真的沒有進步，還留在三十年前剛剛解嚴時代，把投票當兒戲，於是，一個正在學習的立委，就這樣硬生生被糟蹋了。

現在，顏寬恆正式加入補選，報應終於回到顏家身上，而且禍及年輕一輩，大甲媽再偉大，在無形天道中，善惡果報，天神也難擋，果報比任何神祇的庇護，還更迅速而且厲害。

檢驗陳柏惟錢來自那裡，現在正在檢驗顏寬恒的土地資產，這還不夠，顏冬瓜的黑歷史和漂白從政，財產債務以及控制大甲媽的住所，居然長達二十二年，原諒我說住所，因為我從小到大不拜廟，小時候，我家附近一間廟，還差點被我放火燒掉。

大廟管家現在稱董事長，以前充其量只是廟公，簡單說就是神祇住所的管家，也可以稱廟公，過去，台灣很多廟宇為了表現慈悲，收容村裡弱勢村民，給他住在廟裡，平常負責打掃敬香，廟裡香油錢就是廟公薪水，後來廟越建越大，隨著台灣經濟成長，香客信徒日增，廟公終於擴大成董事會，因為香油錢已經大到可以讓俗人起貪念。

更值得一提的是：廟宇有錢又有信徒，仍然無法免於世俗，保持清高，終於淪為政客綁架的目標，甚至被政治耍弄，為政客行為背書，這件事最諷刺，到底神明有眼無眼，有閒無閒，管起民間俗事，最令人無言，而台灣最早和政治發生瓜葛的廟宇就是高雄三鳳宮。

只要選舉季節來到，在三鳳宮就可以看到血濺雞頭場面，斬雞頭發重誓，表示政客清白，雞飛狗叫戲碼一再上演，反正死的是雞，不是人，神明是否看到，又是另一回事，於是政治和宗教開始扯不清，演變到最後，選前拜廟得到神明加持，變成習慣，一場選舉下來，走廟好像是必要行程，信徒與選票好像產生奇怪的聯結。

從小廟到人氣大廟，廟宇管賺錢，管生死，還要管當選，人再回報金錢給廟，這就是台灣政治與廟宇互動的奇譚。

所以，台灣俗語：事業第一是蓋廟，第二才是賣冰，第三作醫生，能夠控制一個大廟，那是比任何事業還好康的事情，因為廟大錢多，這是必然道理，為了爭奪廟產，徒兄徒弟相殘，案件很多，甚至弄到黑幫介入，我曾經寫過一個神棍靠著蓋廟發大財的故事，在台灣還很普遍，甚至吸引很多投資客，投資蓋廟，這是獨一無二，不繳稅，不查帳的事業。

台灣幾個宗教山頭富可敵國，我就隱去不說名稱了，因為大家明白，現在，為了選舉，鎮瀾宮的老帳也引起質疑聲浪了。

根據報導，鎮瀾宮這十幾年帳目結餘總是停在2.9億，因為沒有人會去大甲媽家裡查帳，所以計帳會計就偷懶了，再笨的人也不會相信：一個大廟每年收支都剛剛好，更何況每年點燈人數不一，捐金牌也不會每年一樣，香油錢流動更大，那麼這個神奇數字是怎麼來的，顏董事長恐怕有必要說清楚。

當然，鎮瀾宮絕對不是台灣廟產被懷疑的一家，只是礙於法律，宗教真的無法可管。

2018年，王金平找到藍綠兩黨立委，提案要立宗教法，結果翻開法條，立委嚇一跳，開宗明義就要搞聖俗分離，意思就是宗教獨立於俗世之外，無需適用財團法人，所以政府不應該介入管理，這樣的宗教法等於把宗教獨立出去，不只是財產獨立而已，社會想知道捐款去那裡，錢如何花？都無法知道，腦袋清楚立委認為不可，所以未討論就胎死腹中了。

宗教法應該建立，重點在於要如何才能不傷宗教，也能顧及民間管理，這才頭痛。

總之，現在出現鎮瀾宮的事件，宗教法也應該重新討論了，如果持續黑幕圍繞廟宇，廟公永遠無法幹得清白，神明也是含冤無語，因為神明也會托夢說：「我真的不用花那麼多」。