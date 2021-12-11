自1975年8月閱讀《台灣政論》開始，作者廖為民盡可能保留每一本買到的黨外雜誌及書籍；因國民黨的瘋狂查禁，萌生「為後人保留一本」的初心。

2015年到2021年的六年時間，日夜埋首查找禁書資料、消化資料、挑選禁書、閱讀禁書、釐清如何寫禁書，可以說頭腦想的、手上做的都離不開禁書，完成約五十萬字的四本書，本書即是系列收山之作。

本書將重心放在當時的政權掌控者—國民黨的身上，著重觀察那些只是因為「違反黨意」就被查禁的書籍。

想知道李敖、柏楊、鄭南榕等人，有多少種禁書？為何被查禁？查禁的原因是？打開本書，你將會知道它的來龍去脈。

本書目錄

推薦序 咱們的黨外青春／曾明財

推薦序 言論自由vs.禁書／邱振瑞

自序 言論自由的爭取者⸺黨外人士

前言 戰後「強人威權體制」下的禁書政策

1.《心鎖》

2.《實庵自傳》．《陳獨秀自述》

3.《山河歲月》

4.《大漢奸周佛海日記》

5.《台灣的明天》

6.《近代中國思想史》

7.《黨外文選 1984》

8.《我的轉捩點》

9.《二二八真相》

10.《二月杜鵑紅》

11.《蔣經國系史話》

12.《贛南憶舊錄》

13.《新黨救台灣》

14.《蔣家王朝》

15.《民主進步黨成立．許信良闖關回台專集》

16.《二二八醫界再出發》

17.《美麗島以後――領導黨外的人》

18.《台灣之將來學術論文集》

19.《苦悶的台灣》

20.《重塑台灣的心靈》

21.《二二八事件學術論文集》

22.《在時代分合的路口》．《在美麗島的旗幟下》

23.李敖的禁書

24.柏楊的禁書

25.鄭南榕的禁書

尾聲 紀念那段黨外青春的年代

附錄一 本書介紹之「查禁圖書」相關資料

附錄二 ＜台灣省戒嚴時期新聞雜誌圖書管理辦法＞

附錄三 ＜台灣省戒嚴時期新聞雜誌圖書管制辦法＞

附錄四 ＜台灣省戒嚴時期新聞紙雜誌圖書管制辦法＞（修正本）

附錄五 ＜台灣地區戒嚴時期出版物管制辦法＞



廖為民著作《國民黨禁書始末》。圖／擷自網路，民報合成

作者簡介

廖為民 雲林縣西螺人，現居新北市三峽。逢甲大學合作經濟系畢業。曾任台中書報社發行經理，遠流出版公司行銷企劃，人間雜誌及人間出版社發行副理，流通書報行銷公司總經理，克寧出版社發行人，一橋出版社社長，從事相關文化工作三十多年。

現在擔任「座家」。喜愛讀書，逛書店，聊天，小酌，沉思。目前仍就相關查禁書籍與人物撰述中。

著有《我的黨外青春》、《台灣禁書的故事》、《美麗島後的禁書》、《解嚴之前的禁書》。