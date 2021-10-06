2021.10.5美國總統拜登在密西根州豪厄爾談基礎建設方案和他的社會開支法案。圖／擷自PBS News hour影片

美國總統拜登星期二（10月5日）說，他與中國國家主席習近平通話時談到過台灣問題，他們同意遵守「台灣協議」。

拜登總統在密西根州宣揚他的基礎建設方案和他的社會開支法案返回白宮時，在白宮南草坪上接受了記者關於台灣的提問。他說：「我跟習談到了台灣，我們同意我們將遵守台灣協議，我們的情況就是這樣。我們清楚表達了，我認為他不應做其它任何事情，只應遵守協議。」

拜登總統沒有說明「台灣協議」指的是哪項協議。不過，美國政府在表述美方長期執行的「一個中國」政策時指出，這包含美中三個聯合公報、《台灣關係法》以及對台灣的六項保證。

拜登總統做出這番談話後，不願意透露姓名的白宮官員對記者表示，拜登總統與習近平今天並沒有通話，拜登總統指的是兩人之前的通話。拜登與習近平最近一次通話是9月9日。

台灣軍方通報說，從10月1日中共建立政權週年的國慶日開始，中國在五天內已經派遣149架次軍機進入台灣空域。

白宮、美國國務院和國防部都已經批評中國對台灣的軍事、經濟與外交脅迫。

白宮新聞秘書「這破壞了穩定，有誤判的風險並損害我們地區的和平與穩定。我們敦促北京停止對台灣的軍事、外交和經濟施壓和脅迫，我們對台灣海峽的和平與穩定有著持久的利益。」

她還說：「我們將維持我們在三個聯合公報、《台灣關係法》和六項保證中做出的承諾。我們對台灣的承諾堅如磐石，這有助於維護台灣海峽和地區內的和平與穩定。」

這位白宮發言人還說，美國也在與北京「進行私下的接觸，通過外交渠道傳達明確的信息」。