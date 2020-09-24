推薦文

劉靜娟一向善於過濾素材並圓熟運用文字，她的散文創作取材無一不是台灣生活的縮影，手法也別具一格。如今，在台文創作上，依舊維持靈動俏皮的風格，卻不拘泥於鄉村，她兼擅都會的描摹，節奏輕快，卻隱隱閃著曖曖的光暈。

文章看似信手拈來，其實是經過字斟句酌；不但故事好看，語言嫻熟，而且趣味橫生。喜愛台文書寫和想學習台語的朋友不應錯過。──廖玉蕙

自序──我按呢寫台語

寫五六十年的華文，哪會「轉型」去寫台語文？

朋友按呢問，我就講機緣啦。

四、五年前，我的後生盈成佇（tī，在）公共電視的網站開一个《世界台》專欄，每禮拜共一條重要的世界新聞編輯、寫做台語文；有文字閣有錄音，讀者會當那聽那讀。

我認真聽/讀一年，對台語文較有認識；這个期間也讀著一寡仔台語前輩寫的冊，才想講我也來寫台語文看覓。

語言存在佇日常生活當中，我寫的就是我接觸著的大細事：網路、保險、面冊、運動、學畫圖寫字；種花、看山暗光佇公園揣（tshuē，找）食；照顧老人的外勞、愛買物件的查埔人、做yoga的狗；閣有醬菜甕仔、狗蟻碟仔、員林舊街仔的米絞、棉被店、拍鐵仔店，厝邊的廟，遮的（這些）做囡仔時的記憶。其中，有自然界現象、語言、生活哲學、我的旅行經驗、「古物」感情，也有地方的民俗文化。

台語是我的母語，平常時講台語無問題；毋過，欲寫做文章，就真無簡單。好佳哉，網路頂有教育部的閩南語辭典，會當查，會當綴（tuè，跟）咧學。

而且，後生就是我上方便的台語顧問。袂曉的，問伊，和伊做伙研究、參詳。佇這个過程當中，一寡覕（bih，藏）佇我頭殼內、序大（長輩）抑是厝邊隔壁講過的話會忽然間跳出來，予我發覺著「母語」的神奇，愈寫愈心適。

參與我的台語文書寫的，猶有好朋友廖玉蕙。十外年來，阮慣勢共寫好的文章寄予對方欣賞，兼「掠漏」；台語文的漏比華文的加真歹掠，除了斟酌看文章的內容、文意，伊也著逐字念出來，看有順無？是毋是正港的台語？然後，兩人才佇電話中討論。

阮希望寫出來的物件，毋是kan-na（只）台語人會當讀，bat（認識）無偌濟台語的人也至少知影我是咧寫啥。所以，較困難的字辭後面，我直接寫解說抑是台羅拼音。

遮的作品發表佇《自由時報》副刋、《聯合報》副刋和《文訊》雜誌。有朋友講因為是我寫的，才「出大力」讀，讀甲真辛苦；也有朋友講讀著誠趣味，台語有進步；分享到面冊頂頭，也會當得著即時的呵咾和指正。

封德屏上認真，每遍我的「台語時間」寄到《文訊》，伊就印落來讀；袂曉的，請教伊的翁婿。薇薇大姊也不時寫批問我佗一字啥意思、按怎讀？

所以，我半耍笑講莫怪（bo̍k-kuài，難怪）in（她們）愈來愈巧，科學家早就講過學語言對人的腦神經有足大的幫助。

我認真激頭腦寫台語文，也不時會學著一寡心適的、奇巧的、有深意的台語，感覺家己可能嘛會當較慢失智喔。

內文試讀

用珠仔選總統

食飯的時，囡仔談論、分析國際大代誌，我攏恬恬聽──有時根本聽無；一半擺會插喙的只有一寡趣味的小代誌。可比，最近非洲有一个國家選總統用珠仔（彈珠）。

竟然逐家攏無看著這个新聞，問我是按怎選？

我講彼个國家的人民大部份毋捌（不識）字，所以無用選票，是共珠仔囥（khǹg，放）入去有貼候選人相片的票箱，選完了後才共珠仔鋪佇有空（孔）的水泥板頂頭計算，板有兩百个空和五百个空兩種規格。當然珠仔較濟的人贏。

我「替古早人操煩」，「毋知是用啥款珠仔？玻璃、塑膠抑是鉛？若欲偷食步做票，比用紙的選票較麻煩，也較重啊。」

囡仔問我彼是佗一个國家？講著名，我的頭殼就拍結，「敢若叫做、叫做啥物干。」

「烏干達？」

「著著，可能是。」

遮爾無肯定，囡仔猶是感覺懷疑。我講，「彼个落選的總統是獨裁者，已經做幾若任；這遍本來承認失敗，後來竟然講無算，愛閣再投一擺票。」我補充，「彼个獨裁者敢若叫做賈，叫做賈－啥物。」「賈」我用華語講。

有講若無講，囡仔顛倒笑起來，「是食飯抑是食麵？」

那講那想，閣想起一項資訊矣，「彼是和咱有過邦交的國家，舊年抑是前年才斷交。有一年馬英九總統去訪問的時，和彼个總統拚場做伏地挺身。」

囡仔講，「你講的是甘比亞總統賈梅啦。」

著著。

「哈哈，講烏干達嘛無毋著，平平有一个甘（干）。」



驚驚袂著等：劉靜娟的台語時間。圖／擷自公視網站、玉山社，民報合成

作者簡介

劉靜娟 彰化縣員林人。曾任《台灣新生報》副刊主編及主筆。

數十年創作以散文為主，已出版著作包括《被一隻狗撿到》、《眼眸深處》、《布衣生活》、《輕鬆做事輕鬆玩》、《散步去》、《樂齡，今日關鍵字》等二十多冊。

曾獲散文類國家文藝獎，彰化縣磺溪文學特別貢獻獎。

2016年開始台語文創作。