交通部長林佳龍今（4）日表示，他受訪時表示，航空業是疫情最大受災戶，但希望航空業者能撐住，不要將相關的損害轉移到旅行社及一般旅客，目前編列新台幣42億元紓困，若「子彈不夠會加碼」。圖／取自華航臉書（資料照）

武漢肺炎（COVID-19）疫情重創旅遊航空業，交通部長林佳龍今（4）日赴立法院進行「新冠肺炎之防疫作為暨相關因應措施」專題報告，他受訪時表示，航空業是疫情最大受災戶，但希望航空業者能撐住，不要將相關的損害轉移到旅行社及一般旅客，目前編列新台幣42億元紓困，若「子彈不夠會加碼」。

林佳龍表示，這次觀光、運輸業的紓困振興計畫已編進特別預算，交通部、觀光局、民航局等也有基金可支援，「如果夠子彈不夠，也會再加碼」，施政的輕重緩急是以人民權益為重，會就交通部的預算加以調整，全力做好紓困振興的工作。

林佳龍提及，在此次特別預算中，編列了42億多做為航空業紓困的預算，包含減免租金、權利金還有飛機降落費、各項使用費等，航空業衝擊相當慘重，是最大的受災戶，除了一般性的紓困計畫，也有針對大型航空公司，因為停飛班次非常多，讓機組員面臨嚴峻的工作挑戰，這個部分跟特別預算集中在中小企業的紓困、振興有點不同。

他說，國籍航空公司代表國家，在這麼嚴峻的挑戰下，一定要窮盡所有方法支持航空公司，不過，他也希望航空公司能夠撐住，不要將相關的損害都轉移到旅行社及一般旅客，交通部一方面要保障消費者的權益，一方面也要支撐旅行社度過難關，但傷害最重的是航空業，若疫情持續擴大，會以專案方式協助航空業。