紛擾多時的選舉終於畫下句點，此次選舉結果蔡總統以史上最高的817萬票勝出，民進黨再度全面執政，證明了蔡總統顧主權護台灣第一人選的訴求，獲得廣大年輕族群的認同與支持，只是這樣的選舉策略，對於兩岸關係以及台灣年輕人的未來發展是福是禍，時間會給出答案。

選舉期間保價收購、補貼威力無窮，然而面對全球貿易的自由化，台灣農業光靠補貼走不遠，必須遵守國際規範（刪減不當農漁業補貼），並積極與他國簽訂自由貿易協定和加入區域經濟合作組織，避免被邊緣化。美國退出TTP後其牛肉受到「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTTP）、日歐經濟合作協定（EPA）兩個經濟協定的影響，出口到日本的牛肉、豬肉的數量減少，而協定區域內的加拿大産和歐洲産肉類出口到日本數量則迅速增加。儘管經濟牌在此次選舉中不敵主權牌，但是外貿還是台灣經濟的命脈，台灣需要透過與各國簽定自由貿易協定（FTA），為台灣商品找到更多的出口，而過去蔡政府在這方面的表現不佳（台灣的FTA只占總出口的9.9%、新加坡87.3%、韓國占83.4％、日本占71.2％），想要加入區域經濟合作組織，又因農漁業議題而舉棋不定。如今蔡總統連任成功已無後顧之憂，加以美國在此次總統大選強力的支持蔡總統（包括：大量軍售台灣、幫助台灣穩助邦交國、大舉開放官員互訪、在國際場合聲援台灣、開放台灣芭樂銷美等等），可預期美方應會提出開放含瘦肉精美豬進口的要求，蔡總統將很難拒絕，加以中美第一階段貿易協議將允許進口美國農業部食品安全檢驗局在食品安全檢驗局批准的工廠檢查過的豬肉和豬肉產品，對台灣也造成壓力，國內養豬業者要有心理準備。不過蔡政府可以再次使用大量「補貼」來緩解豬農不滿的情緒，至於瘦肉精對國人食用的安全疑慮，也很可能拿聯合國國際食品法典委員會（Codex）的標準來當擋箭牌，以目前民進黨在國會的絕對優勢及在野黨的弱勢，屆時恐無力阻擋，台灣農民及民眾也只能被迫接受。

美豬進口勢難阻擋

而兩岸ECFA十年協商期間即將於今年九月到期，中國大陸是否讓其終止，將影響到原先列在早收清單上享有免關稅的商品（如農產品，石化，紡織，金屬，機械等傳統產業）出口優勢，預估每年損失約230億元台幣，對農漁業影響較大。屆時蔡政府除了可以施以受損害救助外，也會積極開拓中國大陸以外的市場，降低對中國大陸市場的高度依賴。唯在商言商，中國大陸若對台灣農漁產品進口，遵重市場機制，回歸正常程序（不再主動讓利），說不定反而可置之死地而後生，促使台灣農漁產品食安和品質的提升，未必是壞事。

在台灣養豬是重要產業，目前在亞洲已有12個國家相繼淪為非洲豬瘟（African swine fever）疫區，台灣政府採取嚴格的把關措施，有效阻絕疫病入侵，將非洲豬瘟阻絕於境外，避免影響到國內養豬暨相關產業，值得肯定，希望能持續下去讓台灣民眾有魯肉飯可吃。

漁業處境日益艱難

台灣四面環海是世界重要的捕魚國家，近年來受到內外環境的轉變，漁業處境日益艱難，多數漁民的日子並不好過。而過去蔡政府對於漁業的用心明顯較其他產業（包括農業）低，也未見具體的施政藍圖，如何確保漁民作業安全，守住傳統漁場和既有的合法漁業配額，並透過積極對外投資及國際合作，來開拓新漁場和市場，應該列為未來新執政團隊漁業施政的優先選項，別讓漁民失望！

當選是榮耀也是責任，蔡總統應該信守選舉期間對農漁民的承諾（如實施農漁民專屬的退休金制度、補助多一點、競爭力多一點等），不能船過水無痕。而選舉是一時的，民意也如流水，身為國家領導人有所為不易，有所不為更難，未來蔡總統應該以實際作為來爭取600多萬未認同她的選民，並尊重文官體制用人唯才，避免政治性酬庸，台灣農業更不能只靠保價收購跟補貼這兩招遲早失效。如今選舉已過，但激情還在，而百姓的日子還是要過下去，願上天保佑台灣國泰民安！