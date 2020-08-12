由獨派大老辜寬敏成立的台灣制憲基金會，向中選會提出兩項制憲意向公投，在上個月舉行聽證後，中選會決議「函請提案人之領銜人30天內限期補正」；而日前《自由時報》第三版，出現辜寬敏全篇的政治建言廣告，說明由他主導的制憲工程，即將全面啟動，促成他身先士卒，親自出馬走上前線，爭取人民的支持！

看過辜老在《自由時報》刊登的廣告，都會認為他實在用心良苦，苦口婆心的點出台灣問題之核心，他提出「與其等待不如去創造」的說法，開宗明義指出，台灣前途命懸一線，人民已經不能再「等待」，制憲工程需要全民共同「創造」，大家群策群力，才能啟動憲法改造工程。

台灣制憲基金會4月底向中選會提出兩項制憲意向公投，中選會在上個月14日舉行聽證會後，在本月7日召開委員會議審議，決議函請提案人之領銜人30天內限期補正，「釐清相關爭點」。 中選會的決議，是照章行事，依據公民投票法第10條第3項規定，進行「限期補正」的要求。

據了解，台灣制憲基金會的兩項提案，「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法？」以及「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程？」，公布之後社會反應熱烈，民眾紛紛提出自己的想法，大家針對第一項提案，反應更是熱烈，基金會順應民意，決定未來公投，將以第一案「推動制定一部符合台灣現狀的新憲法」為目標。

「制定屬於台灣人民的新憲法」，成為這次公投的訴求，辜寬敏又在媒體上刊登廣告，闡述他的「政治理念」，用意與目的，不外乎是希望能夠爭取認同，匯集進步的動力，達成制定新憲的目標。

中華民國憲法是違章建築

辜寬敏刊登的廣告，說「中華民國憲法是違章建築」，真的是大快人心的說法，他在文中提到中華民國憲法規定的國家領土，包括中國與蒙古國，這部憲法又是「一個中國憲法」，國家目標是終極統一，這部憲法的制定，與台灣無關，這種荒謬絕倫的政治現象，全世界罕見，「只此一家，別無分號」，在台灣的中華民國「違章建築」體制，存在七十年，國人見怪不怪，視為理所當然，台灣如何成為一個正常化的國家呢？

辜寬敏點出台灣國家發展的困境，國人都是心知肚明，這些問題的存在，已經成為一種「政治常識」，可是没人想要正視與面對，就想是個巨大的馬蜂窩，就是没有人想要剷倒，這樣「維持現狀」，苟延殘喘的結果，就像他所形容的：「我們國家被一部荒謬的中華民國憲法糾纏、覊絆七十年，讓這個國家始終處於不正常的狀態」。

辜寬敏的新憲運動，因為這個廣告的問世，再度浮上社會枱面上，台灣是個不正常國家的問題，也受到熱烈關注，他對新憲的期待與希望，也讓國人看到台灣未來的願景，可是制憲之路非常艱鉅，如何激發人民對新憲運動的熱情支持，是決定未來成敗的關鍵因素。