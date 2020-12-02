所謂青出於藍，更勝於藍，而有狀元學生，沒有狀元老師，自古英雄出於少年，國家的希望在於青年，而青年當授予優質的教育，這些勉勵青年朋友，進德修業，奮發向上勵志的話語，用在現正在選修上我所開授的法律課程的一位很優秀的學生張軒誠同學之情境而言，可說是很中肯受用的。張同學他在艱困的環境中，能以堅定的信心與毅力，克服各種逆境，百折不撓的奮發向上，並以堅定無比的信心，經過多年的努力，在其學業知能有頂尖卓越的成就，因而榮獲總統教育獎，他這一得來不易的殊榮，更使我們更加印證，有志者事竟成之真理。他很喜歡閱讀我所撰著的各種法學及有關書籍，日前我特別為其在我所出版的《媒體政治與法律》乙書親自簽名誌念並勉勵他繼續勤研學問，施展所學，為國家社會做出更佳之奉献。所謂教育之道無他唯愛與榜樣，身為他的法學教授的我，亦深感與有榮焉！

記得我在1964年至1967年屏東師範學校（屏東大學），我們的恩師張效良校長在為我們闡釋師範教育之精神時曾引用韓愈的師說「弟子不必不如師，師不必賢於弟子，聞道有先後，術業有專攻」之古聖先賢很有智慧之哲語勉勵我們，他的一番話可說大大地影響了我往後的求學及教學生涯之理念。而屏師（屏大）教授我們教育心理學的羅老師及教授我們教育概論的黃老師這兩位恩師所教導我們的愛的教育「有教無類」輔導學生的崇高理念更是我终身奉身教育之精神指標。日前我陪同敬愛的母校屏大（屏師）校友總會理事長張平沼博士總裁回屏大出席校慶典禮，聆聽了校長古源光博士一席有關校務發展之致詞後深受感動不已。依我多年來的深入觀察體驗，今日屏大的辦學之所以能有如此卓著成就，主要是母校自張效良校長時代已立下了良好之根基，之後歷經歷任校長們傳承優質的辦學指標努力經營永續發展，尤其是自古校長接掌校務以來，在既有的良好基礎上，更加淬勵奮發，勵精圖治，以宏觀、前膽、務實、創新之理念領航一流的行政團隊，一流的師資與軟硬教學設備，尤其深得廣大的畢業校友們大力的支援母校的辦學，因而在兩校合併為今日的母校國立屏東大學能有今日辦學之卓著績效，我們身為畢業校友們亦深感與有榮焉！

而從我自去年承蒙開南大學梁榮輝校長及諸位長官之厚植得以在進修部及大學部擔任法商專题講座教授以來，深深的感受到，當前的開南大學自梁校長主持校務以來，校務蒸蒸向上，不但擁有一流之師資，優秀的學生，在既有的良好基礎上，勵精圖治，強化產官學之交流，並配合政府當前國際交流政策，為開南大學之學子拓展國際視野，增進其因應全球化各項知能與進入職場之競爭力，如今開南大學已成為青年學子最為嚮往之學府之一，實是良有以也。我們堅信今後開大在梁校長卓越的領航下，當能為開大拓展更為美好之新境界。

按我自1967年8月1日自屏東師範學校畢業後奉派至故鄉屏東恒春大平國小任教三年後即負笈北旅求學就業，先後在台大、警大、警專崇右大學、北商大、開南大學、中山大學等學府開授法政課程，所教過的學生當然不在少數，畢業後分佈在各行各業，且有若干同學在職場也有很傑出之貢獻，但最難能可貴的是無論他們成就有多大，他們也從沒忘記我這位至今仍堅守在教育崗位的（黃老師），而我內心深處至今也從沒有改變昔日投入教育領域之初衷，培育英才以蔚為國用，且更期待我教過的學生皆能本著终身學習的精神不斷精進優質之知能，施展所學，為國家社會做出更大更有意義之奉獻。基於這一培植人才以蔚為國用之神聖使命感，因而當張同學希望我能培植他考法律研究所並擔任他的指導教授，我欣然答應，這也是我在開大開授法律課程深感甚具意義之事。