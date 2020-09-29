楠梓園區翻轉再造邁向4.0！全球半導體測試介面領導廠商穎崴科技投資逾32億元，於楠梓園區興建「半導體高階製造中心」，預估將可提供200個就業機會，年產值增加10億元以上。

楠梓加工區成立迄今已逾50年，發展至今已然是全球半導體封測產業重鎮。

「我和高雄真的很有緣，1991年結婚後來高雄第一份工作就在日月光集團，從1991到2001在日月光集團，隨後2001自己成立穎崴科技...穎威這一、二十年來都在幫台灣，不管是晶圓廠、封測廠，我們我們提供最先進的測試方案，甚至想辦法把生產製造、技術引進台灣，所以穎威不管是在測試前端晶圓測試到後端封裝完後的測試,很多世界級的大廠，都有穎威的協助......」，全球半導體測試介面領導廠商穎崴科技董事長王嘉煌今在致詞時也特別說起他與日月光集團的淵源。甫新任加工區電機電子同業公會龍頭的日月光資深副總周光春今在出席致詞時則以《藏頭詩》獻給穎崴科技：全文如下：

穎形冠軍藏楠梓

崴測世界在此時

科技報國立高雄

技冠全球享台灣

因應台商回台擴廠需求，經濟部加工處釋出楠梓園區行政場域第1期用地，約4,360平方公尺，由全球半導體測試介面領導廠商「穎崴科技」拔得頭籌，今（29）日舉行投資簽約典禮，預估將可提供200個就業機會，年產值增加10億元以上。

經濟部主任秘書陳怡鈴表示，臺灣半導體產業鏈在全球具備舉足輕重的地位，以專業分工與群聚效益等優勢獨步全球，穎崴科技為全球半導體測試介面領導廠商，此次在楠梓園區擴大投資，帶動地方就業、延續產業競爭力，經濟部也將持續投入產業智慧化、數位轉型及創新應用等三大行動方案，建立更完備的半導體生態，扶植國內的材料與設備產業。

加工處處長黃文谷表示，楠梓加工區成立迄今已逾50年，是國內少數的高齡園區，發展至今已是全球半導體封測產業重鎮。為滿足園區廠商的產業用地需求，近年陸續推動公共設施用地調整、週轉基地計畫、鑽石場域更新計畫等園區空間再造的創新作為，如今再推動「行政場域更新計畫」，優先釋出第1期土地招商，感謝半導體產業隱形冠軍廠商穎崴科技王董事長積極響應園區的更新計畫。未來持續爭取3.7億元前瞻2.0經費興建創新產業大樓、推動兆豐銀行自建南部營運大樓及第2期土地招商，透過回饋機制由廠商改善園區基盤或設施，以提升建構園區優質服務與環境，不僅園區空間翻轉了，更能引進高科技產業，帶動園區產業升級。

穎崴科技董事長王嘉煌表示，秉持根留臺灣、佈局全球的企業策略，因應高階半導體測試需求強勁，同時響應政府推動「歡迎臺商回臺投資行動方案」，預計於楠梓園區興建半導體高階製造中心，興建地上8層、地下2層的綠建築廠辦大樓，預計2022年底完工，擴增智慧化生產設備及精密加工機，並投入更多研究設備及資源，同步開發更高階的產品技術，擴大公司之競爭優勢，並善用臺灣優異的研發技術、完善的產業聚落及供應鏈，以確保公司長期成長的動能，建立永續經營的實力。

加工處進一步強調，加工區已有超過50年歷史也見證國內產業發展與轉型，未來我們將在既有基礎上以創新作為持續提升園區土地效能，並依廠商需求與時俱進發展，不斷地求新求變，以滿足投資需求，創造就業機會、促進經濟發展，並持續優化園區投資環境建構活力、幸福、永續的園區。