美國哥倫比亞廣播公司的新聞報導說，有84％的美國人支持拜登是合法當選的總統，並認為對美國首都的破壞和暴力襲擊是非法的犯罪行為，暴民顯然是對民主基本價值的攻擊！ 難道多數的美國人民無法區別真與假嗎？您是否曾經問過在美國長大並受過教育的孩子，他們對1月6日發生在美國國會城堡事件有何看法？

為什麼參議員特德·克魯茲（Ted Cruz）和林賽·格雷厄姆（Lindsey Graham）避免回答記者提出的關鍵問題，即他們對誰應該負責煽動示威者衝入國會有何看法？

説暴民洗劫美國國會和高雄美麗島事件沒有兩樣，美麗島事件發生在戒嚴法控制下的台灣，有許多先前反國民黨運動失敗之後發生，別忘了當時一般台灣人仍籠罩在白色恐怖的陰影下，人民被剝奪開放國家的條件，人民沒有享有基本民主價值、集會、新聞和建立反對黨的自由。當時台灣人民像世界其他民主國家一樣，羨慕和敬仰美國是民主的燈塔，一個國家擁有三個獨立的機構和一部神聖的憲法， 難道我們今天質疑美國是川普總統領導下的專制國家？民主和合法的國家是否允許示威者襲擊象徵民主殿堂的國會大廈並攻擊執行法律約束力的警察？

感謝川普但承認拜登當選的事實

現在該是摧醒道德和民主價值的時候，在海外和台灣的台灣人應該認知，承認和接受拜登先生為美國合法當選的總統，是的，也許川普總統與美國前任總統大不相同，在習近平先生的軍事吞併威脅台灣的時候，他公開允許出售更多必要武器給台灣增強防禦能力，但是我們對川普總統的感謝忠誠，不能與現實和神聖真理混為一談，川普總統有其國際聯盟戰略，特別是印度亞洲夥伴關係的考慮，也許他有認識到台灣在經濟、戰略和地緣政治上的重要性，但是大家是否真的相信他有勇氣認為台灣是「不沉沒的航空母艦」，有一天他會承認台灣是一個正常的國家，就像他不顧歐盟國家領袖反對，敢於將美國大使館從特拉維夫遷至耶路撒冷一樣？