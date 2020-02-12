趁這個比較不適合出國的時候，在台灣到處走走，您將會發現，已經數年沒有重新造訪宜蘭、花蓮、台東和南投等地，其實每年都有改變和進步。(圖j為集集綠色隧道，擷取自交通部官網)

在中國肺炎肆虐全球的時候，我們要鼓勵台灣民眾出門國內旅遊；截至目前為止，台灣尚未發現社區感染的案例，民眾切莫過度恐慌，也趁這個比較不適合出國的時候，在台灣到處走走，您是否已經數年沒有重新造訪宜蘭、花蓮、台東和南投等地；您將會發現台灣其實每年都有改變和進步。

讀萬卷書不如行萬里路，人生以旅行為目的，但是上班族每年的特休就固定幾天，許多民眾一有休假就往國外跑；台灣其實是2018年全球第10大出國旅遊國，是絕大多數台灣民眾並不曉得的又一項台灣之光，所以說「台灣人愛出國」並不為過，只是我們是民主國家，我們政府不會拿國人出國旅遊當武器，用來霸凌其他國家；2018年世界前10大出國人次依序為美國、中國、德國、英國、法國、南韓、日本、加拿大、俄羅斯、台灣；2018年台灣出國旅遊達1664萬人次，其中到日本的有482萬人次，約佔三成左右。

暫不出國 用心體驗台灣

所以趁著這個機會，就請大家待在台灣認真玩、用力玩！

如同2003年的SARS風暴一樣，SARS消聲匿跡之後，台灣人又開始在世界趴趴走。

守住社區感染這條防線非常重要，但這需要全體國人誠實的遵守政府的防疫措施，如果發生社區感染將會影響民眾日常生活。對經濟的衝擊也會很大。

趁著中國肺炎病毒肆虐的時候，國人就乖乖待在台灣，給自己一個重新體驗台灣，重新認識台灣的機會，也給國內旅遊業實質上的支持和鼓勵。

國旅進步很多，真的！