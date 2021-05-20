給你一支筆，畫出屬於台灣的圖騰，好嗎？

是的，我們想要一個屬於台灣的國徽，一個屬於這座島嶼、這塊土地上兩千四萬人的專屬國徽，而不是過去曾殺戮我們祖先、迫害無辜良民的那個威權政黨的車輪牌國徽。

時代力量長期關注這塊土地上的去威權化，企盼台灣早日成為一個正常化國家，而台灣現在的國徽，正是台灣過去威權遺緒的象徵。台灣的國徽與中國國民黨的黨徽高度相似，超過九成的民眾於受訪中無法分辨黨徽與國徽的差別，更不用說，普羅大眾對目前的國徽不帶感情，也不知為何車輪能代表台灣這塊土地。

簡言之，車輪牌國徽與台灣社會缺乏文本及情感連結。

正是因為如此，立法院在今年1月29日通過主決議，要求內政部針對黨徽國徽無法清楚辨識的問題提出評估報告。內政部雖然在4月初提出了這份報告，但遺憾的是這份報告內容令人有不知今夕是何日的錯覺。

例如，這份報告說修改國徽會「擴大意識形態衝突，而無助團結對外」。難道，民進黨政府認為車輪牌國徽有助團結？

這份報告又說，修改國徽會「影響我國國際活動空間」。有趣的是，外交部次長在立院備詢被問及此事時，竟說「不予置評」。連外交部都不願意針對「修改國徽會影響我國國際活動空間」背書，內政部做成這份評估報告之前也沒有先洽詢過外交部，真是荒謬至極。難怪這份報告已經被退回內政部要求重寫。

修改「國徽」只需要立法院通過即可

說到底，修改國徽，很難嗎？其實一點都不難。

查詢維基百科便知，世界上許多國家的國徽皆經過多次修改，以符合該國當前國情文化。而偏偏，台灣的車輪牌國徽，從未改過，不動如山。

以台灣來說，修改「國旗」樣式事涉修憲，當然很難，但修改「國徽」並不難，只需要立法院通過即可修改「國徽國旗法」。以民進黨在立法院絕對多數來看，事實上是要不要做的問題而已。如果執政黨想改國徽，一夕之間便可修改。

台灣已經經歷三次政黨輪替，社會上本土化意識只會越來越強，年輕一代對於中國已經越來越沒有國族認同以及情感連結。對台灣大多數人來說，我們的國家叫台灣，我們生活的土地叫台灣，我們願意捍衛的家鄉也叫台灣。

因應疫情因素，時代力量決定將最高獎金新台幣五萬元的「台灣意象國徽設計大賞」收件截止日期延長至為今年7月4日，歡迎有興趣的朋友踴躍參賽（海外朋友也歡迎報名）。

告別車輪牌，讓我們一起畫出對台灣的情感。

「台灣意象國徽設計大賞」

活動詳情請連結網址： https://taiwanemblem.tw/

參賽作品收件至7月4日止。