習近平掌握豐富國家資源、龐大維安部隊和最先進的監控科技和機制，他的權勢控制無孔不入、無遠弗屆。說它是中國、甚至世界有史以來最大、最強的控制系統，應不為過。圖為2020中國兩會。圖／擷自人民網

最近文章，我論述超穩定的專制中國，認為不能忽視，兩千年根深蒂固的中國專制政體、牢不可破，不會崩滅的說法，引起朋友們強力反彈。大多不同意我的看法。

法輪功的朋友最不能接受。因為他們非常相信，中共專制政權邪惡暴虐，貪污腐敗，濫殺無辜，犯種族清洗、文化滅絕等違反人道（人類）罪，罪該萬死，很快必被推翻、滅亡。江澤民的時候，他們就說中共政權要崩潰了。習近平更獨裁暴虐、慘無人道，他們更相信中共政權更快就要滅絕。

我認為他們不切實際，看法天真，一廂情願。但我一直不願批評、反駁他們。我還大力支持他們，讚揚他們。相信他們對推翻中共政權作出了非常大的貢獻。

我當然和他們一樣，希望中共政權很快滅亡。我認為他們最大的問題是，硬把中共政權和專制中國分開，甚至認同中國，認為中國文化博大精深，非常珍貴。也即，他們有大中華民族、文化主義情結。

中國文化封建腐朽專制

我認為，他們大錯特錯。認為中國文化是封建腐朽的專制文化，是專制中共政權深層心態結構的基礎。專制中國是本尊，中共政權只是分身。沒有兩千年的專制中國文化和體制，不會有今日獨裁的中共專制政權。中共專制政權崩潰了，取代它的可能仍是另一個專制政權。

他們，還有很多人，引用1989柏林圍牆崩塌後，東歐共產主義和蘇聯的分崩離析為例，認為中共政權會面臨相同命運。

這又是另一個風馬牛不相關的錯誤認知。蘇聯是史大林戰後權勢強力策成的聯邦，根本是亂七八槽的倂裝車。它包括天主教、東方正教、回教三大文明體系。一開始就有文明衝突的基因。還有千年糾纏不清的歷史恩怨情仇。

蘇聯能維持40多年，已經難能可貴。把蘇聯和中共帝國比，不倫不類。何況，蘇聯崩潰後普丁的俄羅斯，更極權、專制獨裁。

還有，習近平掌握豐富國家資源、龐大維安部隊和最先進的監控科技和機制，他的權勢控制無孔不入、無遠弗屆。說它是中國、甚至世界有史以來最大、最強的控制系統，應不為過。

面對如是強大專制體系，希望中國人民起義、推翻中共政權，實在緣木求魚。

我敬佩法輪功的朋友，支持法輪功，但不信仰法輪功。（2020/08/09）



法輪功學員7/21在台灣集會控訴中共持續迫害。圖／擷自美國之音，張永泰攝