現今所有進入醫院的病人與家屬，都要攜帶健保卡調查旅遊史，如果沒有必須進入醫院的理由就請他們離開。由於需要讀卡，進醫院就更花時間了。雖然對病人造成不便，但這種時候，只能請大家盡可能不要上醫院，更不要探病。圖／陳惠卿

今年1月2日的時候，疾病管制署就已公告請醫院提高警覺，要留意疑似呼吸道感染的病人是否有去過武漢，若是有嚴重肺炎加上發病前十日曾有武漢地區的旅遊史，就需要通報並採集咽喉擦拭液、痰液與血清，送疾管署檢驗。

兩週後，醫院要求所有發燒或有呼吸道症狀的病人，看診時必須佩戴口罩，也不斷宣導，希望病人能主動告知十四日內是否有前往中國武漢地區。一月底時更從武漢擴展到湖北。

2月開始實施門禁管制，關閉所有進醫院的通道，只開放正門一個進出口，所有非一線的行政人員都要輪流到大門口支援，確認所有進醫院的人員都有用酒精消毒雙手並佩戴口罩，然後量測耳溫，最後貼上貼紙才可進入醫院。SARS的時候我正在念大學，記得當時上課也是要量完額溫貼了貼紙才可進入系館上課，當天只要貼紙沒掉都可以重覆進出不用再量一次。沒想到多年後在醫院也是一樣。只不過病人的數量遠比上課學生多，加上醫院為求準確是量測耳溫，每來一個病人就要更換耳套並等待耳溫槍嗶嗶，使得進醫院的病人得排隊等待。同時，從中港澳回台的病人，除非有緊急醫療的需求（緊急與否由醫療人員判斷），否則請病人返台後隔離滿十四日後再來看診。醫院也增加了院內環境消毒的次數。

幸好在幾週後，醫院採購的熱感應儀來了！由於感應會有誤差，所以偶爾還是需要幫民眾量體溫，但量已減少了非常多，大部分進醫院的人都可以直接走進來，除非買了熱咖啡或便當，感應儀會偵測到過高的溫度，就需要請民眾放下手中的熱食，再讓儀器感應一次。病房除了固定一人陪同照顧，一天只有兩次各一小時開放兩名訪客探病，並且所有進入病房的親友都要至櫃檯登記個人資料，並需要攜帶醫院發的通行證。

可惜最近國際疫情升溫，不只要提防日韓中港澳回台的旅客，連歐美也爆發嚴重疫情，全球都陷入危機。所以醫院又更新了作法，外送、快遞都不能進入醫院，得在醫院大門外交貨，所有進入醫院的病人與家屬，都要攜帶健保卡調查旅遊史，如果沒有必須進入醫院的理由就請他們離開。由於需要讀卡，進醫院就更花時間了。雖然對病人造成不便，但這種時候，只能請大家盡可能不要上醫院，更不要探病。病人住院就是需要多休息，現在科技進步，如果真的想要看看病人、跟病人講講話，手機視訊就可以做到了，人不用到醫院來。

到大門輪班後，本以為病人會對於醫院增加步驟使得排隊等待的時間變長感到不耐煩，有時為了確認住院病人家屬的身分，就算他們手上提著大包小包，還是要請他們出示通行證……但所有的病人與家屬都沒有不高興，頂多怕門診遲到醫師不等他，幾乎所有人都很感激醫院做了這麼多保護他們安全的措施，讓穿隔離衣戴防護面罩輪班的我十分感動。

台灣確診人數不可能不上升，只希望全民與政府合作，感染人數不要上升得太快，讓我們能有充足的醫療資源來度過這次疫情。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台