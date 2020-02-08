在日本那霸外海漂流十多個小時的寶瓶星號今天中午11點抵達基隆港，防疫單位做好準備，基隆港西岸清空，中央疫情指揮中心上午已在西岸2號碼頭倉庫成立「因應寶瓶星郵輪進港檢疫疏運緊急應變中心」，防疫人員、救護車全數進駐完畢，如臨大敵。指揮官陳時中親自登船，他說，船靠岸後，會安排25名醫護登船進行旅客檢疫工作。

指揮中心表示，郵輪靠岸後，將由25名防疫人員上船檢疫，由6名醫師、8名護理人員採檢可能目標群共70到100人，包括收健康聲明書、核對身分與量體溫，一旦體溫異常，立即採檢，預估需1.5小時。同時，對全數船員、旅客進行發燒篩檢及詢問一個月內的旅遊史，若結果都是陰性且沒有可疑的旅遊史，台籍旅客可下船自主健康管理，船員及外籍旅客安排儘速離境。

檢體收到後立即送到檢驗所需1小時，加上交接、行政程序與檢驗等，希望控制在4小時內。目前所有儀器、人員準備妥當，最快6到8小時可完成。

但如果有人出現發燒疑似症狀或曾在一個月內去過中、港、澳地區的旅遊史，全船旅客必須先暫留船上接受篩檢，約需4個小時，如果全數船員、旅客都是陰性反應，台灣籍旅客可下船自主健康管理，但只要其中一人驗出確診，全船旅客就必須在船上隔離14天，確診個案送醫治療。

寶瓶星號2月4日自基隆港出發，原定7日返台，但因日方拒絕讓郵輪靠岸，在那霸外海徘徊16-17小時，延至今日返航基隆；船上除有1709名台灣旅客，尚有28名外籍旅客及1名中國籍配偶。該郵輪在公海不斷轉圈圈，遊客昨天受不了，拍影片大喊「我們要回家」，中央流行疫情指揮官陳時中說，為確保郵輪乘客無人帶有新型冠狀病毒，已告知病毒實驗室全員備戰，務必盡快完成檢疫。