罷免的意義不得輕易抹殺

2020年6月6日的罷免， 從罷免連署的第一次連署需要選舉人數的百分之一，也就是至少要2萬2千8百14人到第二次連署需要選舉人的十分之一， 至少需要二十三萬兩千多人的連署，連署過程漫長艱辛卻得以達標，代表市民罷免市長的決心堅定。這兩次連署加總起來是至少二十六萬人次的市民意志的展現， 每一份連署的照冊都是人民毅力所為，比起一般走訪選舉投票所投票，市民這次必須花更多的心力去連署，簽寫下自己個資，這其中不是任何一個主辦單位推波助瀾就可成。

要知道把自己個資交付出去，需要人民堅定的意志與決心才能做到。個人在德國旅居二十多年，尚未經歷或聽聞過德國有對任何一次重大城市市長的罷免案，這次回台見證到台灣罷免高雄市市長依照民主程序，步步艱難卻也步步為營地認真簽寫蒐集名冊，並有民間機構有組織、有系統地匯集照冊簽寫的連署書，更為這些年輕有理想的民間團體感到欣慰。因為他們讓我看到，他們確實把民主放在心上，他們紮紮實實地在為台灣的民主耕耘，他們願意放棄自己的假日，走訪幾十個鄉鎮擺攤連署，甚至到台北等各大城市邀請北漂的高雄青年連署，這樣幾百天來的揮汗邀請市民簽署與宣傳，以及匯集每一份名單的照冊與清點名冊數量，都是他們為民主所留下的足跡。

過去在台灣的戒嚴時代，要對抗威權的執政需要拋頭顱、灑熱血，犧牲個人青春自由，冒著被槍決與被囚禁的危險，今天台灣反抗權威，是用自己的筆簽下自己的個資，走入罷免投票所，用和平理性的方式解決掉不負責任的政治人物，而這可以說是在台灣民主史上，跨出的一大步，也讓世界看到台灣的民主不僅是被動的投票選舉，遇到不適任的市長，人民更是擁有主控權，不能承諾人民的市長，就由人民用民主的方式收回執政權。

即使是歷史悠久的民主國家，要他們的人民走出舒適圈，簽寫個資，有組織地匯集照冊，個人都感到相當艱難。大多民主社會國家，對於議題多有不滿，頂多幾天出門，在重要的廣場用力遊行抗議，大喊幾天沒有回應，也就作罷，等待幾年以後的選舉投票，用腳出來投下反對票，給執政黨洗臉教訓。通常選舉投完票之後， 要求人民出來再投下給予當年同意的反對票，艱難度會高很多，一般市民除了抱怨之外， 多沒有意願挺身出來，再用繁複的手續做罷免。

而高雄市民他們不畏艱難，突破一切審核的關卡，這一切的努力，是高雄市民與在地組織讓人敬佩的決心展現。我們不能輕忽，只有誠心的敬佩！

不畏惡勢力 市民決心要當家做主

在成功送出達標的第二階段連署書後，即是展開動員全民的罷免宣傳。罷免過程，高雄市府行政機構的種種刁難，全國人民都看在眼裡，眼見市府阻擋罷免宣傳布條的張貼，以及運用市府資源意圖派人在投票所外「監票」阻饒人民投票，引出和民間罷韓團體鬥智行動，實在令人大快人心。據報導， 罷免宣傳才貼上的大布條，隔天就被莫名其妙地拆下，與之對抗的年輕人就用照明投射的字句，在行人步道的地上反擊，讓人感到這群罷韓團體人士絕不是省油的燈，也讓擁有豐厚市府資源的市府人員拿不出對策，反而讓罷免行動成了引領人民和平鬥智的游擊戰。

高雄市府不思自己市長落跑、市政擺爛的問題，嚴重影響市民權益，市府卻為減低市民投下罷免票的意願，放出要派韓粉「監票」的風聲，這種卑鄙手段，目的是要讓弱勢族群為取得市府補助，使之膽怯，進而影響去投下罷免票的意願。還好台灣選務人員與警察執行勤務在長年的選舉歷練中保持了中立，當天投票雖有少數發生在投票所監看的事件，但在勸戒與阻饒監看下，都使得監看行為不得成行。

完美的罷免 無人可擋、無人可控

其實這次的罷免，因為市府惡意阻撓，外圍不知情的人士大多都不看好會罷免成功。最後開票出來，罷免票開出有將近九十三萬超過當年選舉票數八十九萬，以遠遠超過當選票數四萬票的完美罷免，清楚突顯高雄人的罷免意願。看到這亮麗的光榮罷免成績，讓我不禁流下感動的眼淚， 是的， 這個完美的罷免榮耀， 確實唯一屬於高雄市民。高雄市民的霸氣在這場罷免戰的民主對決中，表露無遺。

公民罷免的投票決定了市長的施政， 而被罷免的高雄市長卻完全不能上道，不知反省，反而公開地與民意對決，認為這場罷免戰役是中央國家隊的操控所為。這樣的誤判，與所屬的中國國民黨持同屬相同的基調，完全蔑視低估高雄市人民的意志所為，這也將註定這百年政黨在不久的將來，將被人民掃入歷史的洪流中。