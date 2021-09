馬英九政府 2014年 1 月 21 日在台灣外交部網站掛上 「 外交部澄清說明《開羅宣言》係具有法律拘束力的條約協定 」,欲圖以開羅宣言法理化「中華民國」依據「開羅宣言」擁有台灣,此乃違背法理基礎,「中華民國」是有待處理的政治議題;前美國國務院亞太助理國務卿Neopointe在回答我在2007年去函詢問台灣的法理地位時回函所云。中華民國在台灣曾是流亡政府,在中華人民共和國入聯後,已是「實亡」!林志昇控美案,第一審法官結論「台灣人六十多年來沒有國籍」第二審法官結論「台灣人民六十多年來生活在政治煉獄中」!「開羅宣言」名為 Cairo Communique; 依 Webster 英文字典,定義為:advertisement(廣告),announcement(宣告)bulletin(看板)notice(告示)等。其意無一解釋可以為法律條約之關聯。

2016 年民進黨再次執政時,立委莊瑞雄和學者蕭新煌雖對當時的外交部長李大維抗議,但被李悍然拒絕。難以想像以「正名立憲建國」為建黨最終目標的民進黨,竟然可以接受這種法理論述!宣言從來不具備有處理主權的法理基礎。

聯合國憲章第二十三章第一節「The Security Council shall consist of eleven Members of the United Nations. The Republic of China, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America shall be permanent members of the Security Council.」The Republic of China (中華民國)仍然在憲章裏定義的五國永久安理會員,但是誰坐在那個位置?波多黎各對外形同一個獨立政治實體,最明顯的就是參加所有的國際比賽,但是波國從來沒有人宣稱其為獨立國家,繼續作為美國屬地是其人民的選擇。(上世紀戰後三次公投)!這是民進黨有權者自欺欺人之談!

如果總統職掌國防外交,那麼我們應該問蔡英文,這是否也是她的立場。坊間流傳蔡是「兩國論」的創立者,檢視歷史證據無法證明她應得這種美譽;事實上,「兩國論」源於 1999 年李前總統為了給2000大選定論所拋出的。蔡竟然敢欣然接受這個她不該有的東西,未免太投機了吧!