德國「巴伐利亞」號（Frigate Bayern）護衛艦將在長達7個月的海上部署期間造訪澳大利亞、日本、韓國和越南，並預計於12月中旬穿越南中國海，成為自2002年以來首艘在南中國海航行的德國軍艦。拍攝於2008年。圖／擷自維基百科，公有領域

在西方民主國家就中國在南中國海不斷展示強硬的領土野心感到震驚之際，德國近20年來也首次向南中國海派遣一艘戰艦，加入西方國家在這一地區擴展軍事存在的行列。

路透社報導，德國國防部長安妮格雷特·克蘭普-卡倫鮑爾8月2日前往威廉港為「巴伐利亞」號護衛艦（Frigate Bayern）送行。該艦將在長達7個月的海上部署期間造訪澳大利亞、日本、韓國和越南，並預計於12月中旬穿越南中國海，成為自2002年以來首艘在南中國海航行的德國軍艦。

中國是德國最重要的貿易夥伴，因此德國在其安全與經濟利益之間走鋼絲，尋求平衡。德國向中國的出口幫助減輕了新冠病毒大流行病對這個歐洲最大經濟體的衝擊。

報導表示，美國海軍為抵抗中國在南中國海的領土主張，慣常性地派遣戰艦在南中國海從事「自由航行」行動，並且在一些有爭議的島礁進行抵近航行。中國反對美國海軍的這些航行行動。

華盛頓把抗衡中國作為其國家安全政策的核心，並謀求集合其盟友共同抗擊北京越來越具迫脅性的經濟和外交政策。

報導說，柏林官員表示，德國護衛艦將在通常的貿易通道上航行。預計，該護衛艦不會穿越台灣海峽。不過，柏林明確表示，該戰艦的使命是強調德國不會接受中國在南中國海的領土主張。

德國國防部長克蘭普-卡倫鮑爾說，「我們希望現行法律得到尊重，海上航道能自由航行，開放的社會得到保護，貿易要遵守公平規則。」

英國、法國、日本、澳大利亞和紐西蘭近幾個月來，也都在太平洋地區增加海軍活動，以抗衡中國的影響力。

今年3月，美國對德國派遣軍艦穿越有爭議的南中國海的計劃表示讚賞，稱它歡迎對該地區「基於規則的國際秩序」的支持。華盛頓認為，該地區基於規則的國際秩序在受到中國的威脅。

克蘭普-卡倫鮑爾今年6月底訪問了美國。她與美國國防部長勞埃德·奧斯汀同意繼續緊密合作應對戰略競爭對手不良影響的重要性。

此外，克蘭普-卡倫鮑爾7月上旬也與中國國防部長魏鳳和通話，討論了南中國海局勢，包括在太平洋部署德國「巴伐利亞號」護衛艦的事宜。

德國國防部表示，克蘭普-卡倫鮑爾在這次視頻會議上提醒魏鳳和遵守2016年的一項國際仲裁裁決的重要性，該裁決限制了中國對南中國海部分海域的主權主張。

德國國防部說，她還在通話中提出了人權問題和中國維吾爾少數民族的處境。