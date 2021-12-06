武漢肺炎疫情全球擴散，民眾擔心搭機增加感染風險，紛紛取消出國行程，然而憋了許久，許多人又怎甘願宅在家裡呢？雖然，往空曠的郊外跑，成為假日期間的全民共識。但，有人也不禁擔心，大批觀光人潮會帶來傳染隱憂。

如果說，疫病時期，讓人反思的是生命價值與意義。那麼，大學時代自己最喜歡的一句話：「肉體或許受限制，心靈卻要很自由！」彷彿就完美地詮釋了這段人類摸索思想、文明推進的歷史。像是曾經於13世紀到17世紀晚期，黑死病在歐洲的蔓延，加劇了人們心中的恐慌，也使得人們開始懷疑「宗教神學」的絕對權威，進而呼喚人的自由。解構的箝制思維，面臨衝突與解放。文藝復興萌生出的自由思考，對於人類面對未知，有著更積極的作用。

然而，也只有正視瘟疫所帶來的苦難，才能在苦痛之中，建立起新的生命秩序和價值。義大利文藝復興晚期的知名畫家丁托列托，則是花了二十多年在威尼斯的聖洛克大教堂，以創作對抗瘟疫！祈透過手中的畫筆，撫平人類內心的傷痛，讓心靈的無依，有著些許的慰藉，流傳後世。儘管這幾個世紀的藝術充斥著死亡、警世的形象，不過瘟疫卻恍若一把敲碎原有世界規則的斧頭，帶來了光明的靈魂。人們亦可以自由地發表各種學術思想，這和黑暗的中世紀是個鮮明的對比。

因此，表面上的瘟疫危機，不只有負面影響，還具有確立人生目標的正向意義及行動。人類的思想邊界，才藉此而打開，得以挑戰創新進取、冒險求勝的精神。例如：1665年8月，英國瘟疫大流行。劍橋大學關閉，學生都需要離去。1667年4月才復學。有位學生利用在家時間發現運動三大定律、光學理論、微積分、數值分析，奠定四大領域。這位學生，名叫「牛頓」！為此，科學史，將1666年定為人類科學最大進步的一年。牛頓穿越瘟疫的陰霾中，於暗夜裡發光...

當走出了人類面對疫病時，內心的無能為力。文學、藝術與哲學才有機會探頭，提供人們追求的精神境界。荷蘭畫家范迪克以親身經歷，在被死亡和恐慌所包圍的氛圍下，畫出《聖羅莎莉為遭受瘟疫的巴勒莫祈導》的不朽名畫；法國畫家尼古拉斯．普桑則在目睹不分貧富、壯弱、老幼、男女、貴賤，皆因瘟疫無差別地感染後，創作了《阿什杜德的瘟疫》，描繪人類最深層的恐懼情緒，隱喻了真正的瘟疫，不是病毒而是人類犯下的罪惡。瘟疫教會了人們謙卑、省思和內求...

所以，誰說瘟疫之時，可以懶散過日？一場瘟疫，或許啟發一系列深層的生命思索；一連串奇幻的生命見聞；一大群不凡的生命體驗者，也重塑了一個嶄新的時代契機！在2021年，全球面臨武漢肺炎的侵襲，會是人類重新省思自身與世界關係的重要轉捩點，更會是一個再次開創的新紀元。在丁托列托的創作中；在牛頓於家中自學的發現裡；在范迪克遭逢的死亡氣息背後；在尼古拉斯．普桑感受到人類生命的脆弱下，一一獲得了最好的驗證……