全球焦點集中「武漢肺炎」的全球擴散，沉寂一段時間的敘利亞內戰衝突，悄悄轉變成土敘戰爭登場。

2018年底，敘利亞政府軍宣稱，已經把反抗軍逼到西北邊界的伊德利布省，在土耳其出面斡旋下，雙方停戰，土耳其在該地設置12個監視站，2月27日，該省遭受敘利亞政府軍用飛彈攻擊，33名土耳其軍人死亡，這次攻擊，其實是敘利亞對土耳其於2周前，以空軍F16戰機，對敘利亞展開攻擊的報復行動，土耳其總統艾多安呼籲北約介入調停，但是，北約反應冷淡，28日，土耳其決定開放邊境，讓難民湧入歐洲，最近的消息稱，將近8萬難民來到土南和希臘交界，企圖闖關，其中以阿富汗，敘利亞難民居多，後面還有400萬難民大軍，也準備動身，土耳其開放難民，以此抗議北約的冷淡，可以預料，難民悲劇即將重演。

2015年9月，一名庫德族小男生愛蘭庫迪，陳屍於博德魯姆海灘上，小男孩臉部朝下，服裝整齊，天真模樣如同睡著的天使，一名記者把這張照片放到媒體網路上，搭配感性詩詞，賺人熱淚，一時之間，難民悲歌震驚全世界，德國也因為這張照片，同意收容百萬難民，卻造成梅克爾聲望下降，如今，瘟疫已經殺進歐洲，如果南歐又被難民攻破，整個歐洲將陷入更黑暗困頓的境地。

土耳其和敘利亞雙方衝突，並不單純是宗教教派問題，土耳其屬於「遜尼派」，而敘利亞阿薩德政府是「阿維拉派」，這一派算是什葉派分支，兩個教派的衝突是屬於長期歷史仇恨，敘利亞因為十年旱災，經濟崩壞，貧富不均問題，從「阿拉伯之春」運動發展成武裝內戰，土耳其從內戰開始，就支持敘利亞反政府軍，其次，土南的庫德族工人黨，長期推動獨立建國運動，造成土耳其政府的隱憂，但是，每一次政府要下手處理工人黨，這些庫德人就逃到敘利亞，接受政治庇護，因此，兩國為了庫德族問題，鬧到很不愉快，這兩者問題一起併發，使土敘之間無法善罷。

2011年，敘利亞內戰爆發，飽受戰爭威脅的難民，逃往敘利亞西北山區，此區接壤土耳其，也使這塊地區變得相當複雜，互相敵對的交戰團體，在這個地區各擁地盤，包括伊斯蘭國，什葉派民兵，伊朗特務先遣隊，這三支隊伍支持敘利亞政府軍，另外還有被美國支援對抗伊斯蘭國的庫德族，卻是土耳其的敵人，但是，庫德族又支持敘利亞反政府軍，所以各自交戰，強況相當複雜，加上美俄特遣部隊也參與其中，只能用亂字形容。

土耳其為難民通往歐洲窗口

土耳其對北約的憤怒，當然有其原因，由於敘利亞內戰造成難民往土耳其和敘利亞交界區逃難，多數難民把土耳其當作通往歐洲的窗口，為了阻擋難民進入歐洲，也可以降低人道災難，因此，歐盟為了難民問題，與土耳其達成協議，由歐洲奧援10億歐元，給土耳其作為安置難民的費用，到目前為止，在土敘邊界的緩衝區，已經有400萬難民生活居住，土耳其自認有功於歐盟國家，所以，希望北約組織可以支援土耳其，壓制敘利亞，但是，北約觀望的原因是，俄羅斯一直是敘利亞政府軍背後的支持者，如果北約出手，很可能變成直接和俄羅斯衝突，這場戰爭會沒完沒了。

美國對土敘之間的衝突，也很難介入，2013年，美國曾經因為敘利亞使用沙林毒氣，攻擊平民和兒童，違反生化武器規定，美國以戰斧飛彈教訓敘利亞，後來俄羅斯出面調停，敘利亞燒毀1400頓毒氣，2016年，阿薩德政府故技重施，川普火大之下，發射60枚戰斧飛彈，攻擊敘利亞生化武器基地，對美國來說，打擊伊斯蘭國，是美軍在此地區主要任務，雖然，美國也支持敘利亞反抗軍，以及自由敘利亞武裝部隊，但是，畢竟此地地緣緊張，情況相當複雜，川普實在不想淌混水。

過去，美國為了打擊伊斯蘭國，許諾支持庫德人獨立，現在，伊斯蘭國勢力逐漸被瓦解，美國卻過河拆橋，並沒有支持庫德獨立，這也是庫德人火大，決定投向俄羅斯，支持敘利亞政府軍的原因。

如今，土敘戰爭再度打響，倒楣的還是難民，這個世界苦難太多，瘟疫加上戰爭橫行，住在台灣的人民，應該感到慶幸才對。