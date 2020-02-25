華府幾個涉中國問題的智庫，最近相當忙碌，尤其是「武漢肺炎」爆發以來，美國應該如何應付「後瘟疫時代的中國」，很多智庫意見相當分歧，一派人士認為，習近平仍然牢牢掌握權力，另一派認為，習近平權力正在稀釋，根據「美國情報總監」提供給白宮的情報說，「習近平為了加強對社會群眾的掌控，防止民變，已經50年不見的「文革式運動」再度復活」，這些街頭紅衛兵，本來的身分是「紅巾」大哥，從巡視街坊違規事件，搖身一變，幹起解放軍的差事，說是防疫，還不如說是發動社會暴力恐嚇，製造人心恐懼，50年前，毛澤東擔心失去權力，大搞紅衛兵運動，保護自己，如今街頭紅衛兵現蹤，直接顯示，習近平的權力已經受到挑戰，未來，中國會從一人獨裁，過渡到多頭分權，或者，習近平會直接被趕下台，新強人取代，引起外國媒體關切。

習近平的偉大中國復興，已經全面失敗，甚至個人錯誤判斷，釀成這場悲劇，就算暫時延遲兩會召開，瘟疫後，算總帳的時間，勢必來到，就好像當年搞「大躍進」，卻變成大饑荒，餓死3000萬人的毛澤東，必須為歷史錯誤負責。

俄羅斯揭露武漢搞生化武器

習近平權力已經不穩，最直接的觀察就是普丁扮演的腳色，俄羅斯是全世界唯一透過官方認證，揭露中共在武漢生物實驗室搞生化武器，以致於造成病毒外洩，害慘全世界的國家，以普丁和習近平拜把兄弟的交情，這個動作相當罕見，其他國家就算質疑，也只是科學家自身質疑，不像俄羅斯官方出面，如此直接肯定，未來全世界的國家，會依據俄羅斯的揭露，作為在國際法庭上，向中國控訴，求償的證據，這一點對中共相當致命。

從以上的跡象顯示，武漢肺炎肆虐全球，有關中共政權是否因為瘟疫擋不住，引發大規模民怨，直接導致政權垮台的預測，也開始盛傳，尤其是美國情報界掌握的資料稱，「中共中南海高層，在疫情失控時，出現準備逃往國外尋找庇護的訊息」，如今，習近平派出「禁衛軍」接掌武漢之後，出檯的疫情數字，時高時低，明顯有搞數字維穩的趨勢，讓全球對中國瘟疫疫情，陷入迷亂，也等於中國政府直接干預，決定對瘟疫疫情蓋牌，稍早，幾位不怕死的中國公民，還會偷偷傳出武漢的實況，更真實的影像，現在，公民被失蹤，搜捕取締手段，更加厲害，境內中國人已經很難翻牆上網，雙眼被矇蔽，甚至連官方公告確診和死亡數字，也屬於政治數字，習近平說，「各地可以復工」，地方就製造疫情降低訊號，如果習近平說，「武漢肺炎疫情，還沒到拐點」，地方的數字就會上揚，以配合習近平的金口直斷。

持續封城將爆發飢荒與民變

80個城市封城一個月，底層老百姓不做工，沒賺錢，直接面臨沒飯吃，以目前千瘡百孔的中國社會福利，中共沒能力供養數千萬失業工人，尤其是民間中小企業，不開工，不開店，接下來就是飢餓，然後就是民變，因此，不怕死的地方政府只好奉命開工，可以預料，第二波的感染肯定會爆發，對中共這種政權而言，就算死掉一半人口，可以永保紅色政權永續執政，習近平不會手軟，從目前趨勢來看，習近平正在走這一條道路，只要老百姓有工作，有飯吃，大規模的群眾運動不會發生，就算死一些人，那麼，紅色政權就會安然過關，但是，這條路的最大變數，就是復工後的瘟疫感染是否加劇，一但老天不給習近平機會，瘟疫感染以及死亡增加，勢必引發地方政權的反彈，甚至加速外商和台商的撤離，中國這個時候的民變會更加擴大，這時刻，也就是習近平玩完的時候了。

50年前，毛澤東搞文革運動，鞏固自己權力，那時候，中國的社會背景不同，多數人一窮二白，現在，中國所謂中低階層或許貧窮，卻可以溫飽，即便知識有限，但是，資訊還是比過去開放，在大疫之前，中共無能抗疫，已經是事實，如果習近平只能讓中國人在瘟疫死亡和餓死死亡之間，選擇一種死亡方式，那麼跳出來造反的人，肯定會增加，因為橫豎是死，那就造反了吧，人不畏死，革命才可能成功。

中國會不會在瘟疫之後，迎接一個沒有共產黨的國家，命運的決定權，還是在中國人身上。