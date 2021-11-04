美國國防部星期三（11月3日）公佈2021年度《中國軍事與安全態勢發展報告》，最關鍵的部分是關於中國的核擴張。報告說，中國到2030年可能會擁有1000枚核彈頭。報告還新增了有關中國在生物和化學武器方面的內容。美國國防部長奧斯汀在推特中說，報告展示了「應對中國步步緊逼的威脅的重要性」。

中國高速核擴張和生化武器研究

報告說，中國核擴張步伐加快，到2027 年，中國將擁有多達700 枚可交付使用的核彈頭。到2030 年，中國很可能至少擁有1,000 枚核彈頭。

報告還說，中國可能已經擁有了新生的「三位一體」的核力量，即擁有陸基洲際彈道導彈、潛射彈道導彈以及戰略轟炸機三種核打擊方式的能力。美國和俄羅斯早在幾十年前就有了這樣的能力。

報告說，中國正在建造數百個新的洲際彈道導彈發射井，正在大規模擴張井基洲際彈道導彈力量。今年7月《紐約時報》援引「美國科學家聯合會」核武專家的話稱，中國在新疆哈密地區新建了「另一個導彈發射井基地」，發射井數量為110個。在此之前，美國另一機構聲稱中國在甘肅玉門地區新建了一個擁有約120個發射井的洲際彈道導彈基地。

報告新增了有關中國在生物和化學武器方面的內容，報告說，中國從事具有潛在雙重用途應用的生物活動，這引起了對中國遵守《生物和毒素武器公約》（BWC） 和《化學武器公約》（CWC）的質疑。

報告說，中國軍方醫療機構討論了識別、檢測、並表徵各種強效毒素家族具有雙重用途。報告說，根據現有的信息資料，美國不能確定中國是否按照《生化武器公約》的要求，消除了以前擁有的傳統的生化武器項目。

報告顯示「應對中國步步緊逼的威脅的重要性」

根據美國國防部官員，這份報告繪製了中國人民解放據在2020年的整個現代化進程，為國防部的最大的「步步緊逼的挑戰」提供了基線評估，包括解放軍在多領域開展聯合、遠程精確打擊的能力、日益複雜的太空、反太空和網絡能力以及解放軍核力量的加速擴張。

報告指出，中國海軍擁有約355艘作戰艦艇和潛艇，是世界上最大的海軍。中國陸軍目前擁有最大的現役軍隊，約97.5萬名現役軍人，中國空軍擁有超過2800架飛機，為世界第三大空軍。報告稱：「解放軍不斷發展的能力和理念，不斷加強（中國）與『強敵』『打贏戰爭』的能力——這可能是美國的委婉說法。」

報告說，「美國堅持以《台灣關係法》、三個聯合公報和六項保證為指導的『一個中國』政策。美國致力於深化與台灣的關係，台灣是一個重要的民主國家和重要的經濟和安全夥伴。美國將繼續支持以符合台灣人民的願望和最大利益的和平解決兩岸問題。」

在去年的報告中，國防部說，「美國奉行以《台灣關係法》和三個聯合公報為基礎的『一個中國』政策。美國反對任何旨在改變現狀的單邊行動。美國繼續支持以雙方都能接受的方式、範圍和速度的和平方式解決兩岸問題。」



2021.10月中俄聯合軍演。圖／擷自俄羅斯國防部