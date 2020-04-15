2014年《民報》籌創之際，適逢318學運風起雲湧。《民報》團隊因縁際會，見證了台灣民主發展最重要的時刻，紀錄了大時代驚天動地的歷史篇章。《民報》同仁藉著一雙拖鞋和一個iPad，將學運消息在第一時間傳遍全球。圖／Diung Libiu攝

《民報》創辦之初，我們以「為時代見證、替弱勢發聲」為主旨，邀請社論主筆、專欄作家撰稿，針對台灣、兩岸、國際政治、經濟、社會、文化議題，深度探討，客觀剖析，「撥開時局迷霧，凝聚社會共識」。六年來，《民報》編採走向、言論方針，都能秉持原先設定主旨，善盡媒體職責。

求真為媒體最核心的價值，假新聞殺死人們的思想。我們堅持言論報導應該本諸良心說真話。因此，《民報》內容或有疏漏，卻不容刻意造假。謊話混淆視聽，增添社會紛亂，如何為時代見證？我們深知許多弱勢者，包括經濟、社會、政治、族群、言論層面的弱勢族群，受盡欺凌、打壓與不公平對待，冤屈無處訴，《民報》略盡棉薄，為他們仗義執言，雪中送炭。鑑於台灣內部認同紛歧，阻礙國家意識形成，《民報》堅定站穩台灣立場，面對兩岸互動與國際交流。

說真話或許稀鬆平常，不足為奇。面對權勢者說真話，卻不簡單。親朋好友相聚，或職場人際往來，因為交情深淺不同，說話程度有別，但不論話說幾分，不說謊是底線。謊話一旦被拆穿，信賴基礎即告動搖。媒體對權勢者說真話，可能損及現實利益，不少人因而選擇沉默退怯。媒體號稱第四權，負有監督功能，扮演「在野黨」角色。台灣的情形則是，政黨輪替，媒體專業跟著沉淪，「在野黨」變身成為「保皇黨」，專為權勢者搖旗吶喊。

不畏權勢披露「論文門」

以喧騰多時的蔡總統「論文門」為例，許多媒體寧可採取迴避、淡化立場，偶有報導，大多是塗脂抹粉之作。《民報》收到海內外許多探究論文真偽的文章，撰稿者多為素負聲望之士，他們在文章中引述資料，反覆推敲，質疑論文的真實性，呼籲蔡總統拿出論文及原始學位證書供檢視，以平息紛爭。《民報》雖不認為根據上述文章推論，即能認定論文為假；但這些文章撰寫嚴謹，就事論事，言之有物，非為存心詆毀元首而來，事屬可受公評範疇，因此，排除壓力，予以刊出。

弱勢者受排擠，欠缺發聲管道，得不到公平對待的機會。即便明星人物，不願同流合污，也會吃盡苦頭。2020民進黨總統選舉黨內初選時程，明顯違背民主精神，蔡英文、賴清德按表定時程完成登記，進入賽程後，一再變更遊戲規則。百米賽跑了90米，準備最後衝刺，裁判卻宣布比賽延長為150米，選手豈不人仰馬翻？觀眾能不亂成一團？面對民進黨中執會特殊權力結構（同額競選、派系分贓、定於一尊），及媒體一面倒封殺，賴清德終究不敵而敗陣。我們認為，民主、自由、人權為普世價值，應受尊重，這也是《民報》特別關注中國人權及香港、藏族、維族處境的緣由。



2014.5.1民報創刊茶會。圖／民報資料照

紀錄驚天動地大時代

2014年《民報》籌創、運轉之際，適逢318學運風起雲湧。《民報》團隊因縁際會，見證了台灣民主發展最重要的時刻，紀錄了大時代驚天動地的歷史篇章。《民報》同仁藉著一雙拖鞋和一個iPad，將學運消息在第一時間傳遍全球，讓讀者見識到新媒體的傳播威力，為這次學運的新聞報導，留下經典的畫面。當時正值馬英九連任總統任期後半，施政已現疲態，權力傲慢，一意孤行，政策傾中，激發公民社會覺醒。從環境正義、土地正義、反核運動、軍中人權、反媒體壟斷，到反黑箱服貿激起的太陽花運動，一波接一波，由量變到質變，由零星抗爭到全面串連，沛然莫之能禦。2014年底九合一選舉，國民黨慘敗，預告政黨輪替的來臨。

2016年是台灣發展重要時刻。蔡英文以改革為訴求，在年初當選總統。年底，川普異軍突起，贏得總統寶座，美國對中國政策出現典範轉移，明確定位中國是美國國家安全的主要威脅和敵人，藉「印太策略」圍堵中共霸權。台灣內部改革聲浪高漲，國際形勢更有利於台海改變現狀。內部改革與外部改變，兩條戰略軸線在台灣上空奇妙交會，帶給台灣命運轉折百年一遇的契機。《民報》在對內改革、對外改變的關鍵時刻，透過新聞報導與言論主張，撥開時代迷霧，探索國家前途。

蔡政府對改革成果引以為傲，但戰線太長，改革步驟凌亂，讓有心人興風作浪，造成社會紛爭。軍公教警年改引發抗爭，即為顯例。促轉會所託非人，陷入東廠風暴。司法改革偏離民意，效果有限。勞基法一修再修，勞、資、消費者三方都不滿。同婚議題激化社會對立，重挫執政氣勢。改革引發反彈，衝擊2018年九合一選舉，增添總統連任變數。其後因習近平強勢推出「一國兩制台灣方案」，暴力鎮壓香港返送中運動，激起台灣人民驚懼反感；加上國民黨提名失當，美國因素介入，2020蔡英文終連任成功，國會獲壓倒性勝利，改革進程得以延續。



2014.5.1民報創刊茶會。圖／民報資料照

改變現狀才能維持現狀

川普當選不久，打破美國長年禁忌，親自接聽台灣總統蔡英文打來的恭賀電話，交談達10分鐘之久；川普在Twitter 以「台灣總統」稱呼蔡英文，受到全球矚目。這也是台美37年前斷交以來，首次美國總統當選人和台灣總統通話。川普批准多項友台法案，鼓勵美台各層級官員互訪，擴大雙方聯合軍事訓練，加強對台軍售及安全合作，增進高層級軍事交流等。蔡英文上任之後，中國不斷破壞台海現狀，現狀已難維持。《民報》強調，蔡政府應把握千載難逢機會，突破現狀、改變現狀，才能維持現狀。

踏上新旅程迎向新未來

六年來，《民報》憑藉專業良知，在訊息混亂、真假難辨的數位媒體生態中，堅持「為時代見證、替弱勢發聲」。雖然資源有限，但努力在新聞經營環境、新聞定義與新聞價值劇烈變動的時刻，散發隱微的幽光。創辦人陳永興是《民報》靈魂人物，不但是主要發起人，負責張羅財源，同時確保言論自由不受侵擾。《民報》決定回歸「民報文化藝術基金會」設置初衷，即將踏上新的旅程。在此特別向長年關心《民報》的作者、讀者們，致最高的敬意。



2014.5.1民報創刊茶會，左起陳永興、李登輝、呂秀蓮、彭百顯。圖／民報資料照