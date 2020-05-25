台灣5萬移工逃離工作場所，他們在台灣不同的角落做哪些事？他們非法居留台灣期間，在醫療及其他資源上將遇到哪困難？台灣的政府為這些身處異域自我放逐的人，做出多少的關懷及保護，其實也等於為台灣社會做出多少的安全保障。圖／郭文宏（資料照）

美國開始關注國內得非法移民會不會成為美國防疫的破口，這讓我們想起台灣對非法移工都做了哪些事？

台灣的外勞人數年年創下新高，根據勞動部的最新統計數據顯示，外勞人數已經正式突破70萬大關，其中產業外籍勞工合計44萬8,420人，社福外籍勞工則有25萬7,850人。此外，根據移民署統計，目前共有5萬人以上行蹤不明外勞滯留在台，佔總移工人數的7.4%。離鄉背井、身處異鄉，有著千萬種理由逃跑的外勞，從事各種低薪甚至是危險的黑工，也因為逃逸的非法身分，必須到處躲躲藏藏，未來更可能引發治安隱憂。設身處地想想，有誰願意離鄉背井到異國打工，而且大多可能是從事「3K行業」(即辛苦、骯髒、危險的工作)，甚至還可能被人蛇集團操控，從事非法的工作。市場供需法則：有需求就有供給。台灣雇主有廉價人力的需求，就會有黑工的供給。

在新冠疫情下，台灣的移工，尤其是5萬多名行蹤不明外勞滯留在台的非法移工，其與美國非法移民一樣，都可能成為防疫的破口，我們看到政府在這方面做了甚麼防範的措施嗎？逃逸的移工5萬多人隱匿在台灣不同的、陰暗的角落，即使不成為防疫的破口，會產生多少社會問題，可想而知。但我們不但感受不到在這方面政府有那些積極的作為，甚至在大眾媒體上也很少看到移工發生的社會事件，台灣成為非法移工的天堂還是地獄呢？

任教於約翰·霍普金斯大學醫學院彭博公共衛生學院的凱瑟琳·佩奇(Kathleen R. Page)在新英格蘭醫學刊(NEJM)發表的<美國的非法移民和新冠疫情> (Undocumented U.S. Immigrants and Covid-19) 提出，2019年，隨著「公共收費」規則在美國法院系統中的通過，許多在約翰·霍普金斯（Johns Hopkins）兒科臨床中的美國孩子的低收入移民父母要求醫院的病例管理員，不要讓他們的孩子列為接受「補充營養援助計劃」（SNAP）的名單，因為他們的父母擔心這會影響孩子將來獲得合法美國身份的機會或導致被驅逐出境。新的公共收費規則已於2020年2月24日生效，其中規定：「外國人如果不能在排除公共收費的情況下如果無法自理，美國將不被接納。」

美國移民當局害怕非法移民成為美國防疫的破口

在新的公共收費規則實施之日，美國只有14例新冠病例。一個月後，就已經有30,000多個美國病例被確認感染，美國公民和移民服務組織（USCIS）開始緊張，他們在公共收費網頁上披露以下消息：「USCIS鼓勵所有症狀類似冠狀病毒病的人，包括外國人，如果出現發燒，咳嗽，呼吸急促，應尋求必要的醫療或預防服務。」並宣稱這種治療或預防服務不會對任何外國人造成負面影響，這是將來進行公共收費分析的一部分。顯然，美國移民當局非常害怕這些非法移民成為美國防疫的破口。

對於那些一直在警告說反移民政策對公共衛生的負面影響的人來說，這一聲明可能是一種辯護，但美國社會仍擔心此更改太少，但為時已晚。大家都看到，在川普政府的領導下，移民面臨著無情的攻擊，收緊了公共收費規則，威脅到「推遲兒童抵達行動」計劃，移民和海關執法局（ICE）的突襲，庇護限制以及邊境家庭隔離。因此移民有理由感到害怕。在新冠危機期間，指望他們現在信任政府實在是天真。隨著社區組織，活動家和醫療保健提供者積極地與移民接觸，並鼓勵他們在必要時尋求對新冠的照料，美國正在使用無法彌補多年傷害的緩解策略。

美國710萬無證件移民缺乏健康保險

新冠暴露了美國衛生系統的弱點。美國面臨個人防護設備，測試和通風設備短缺的問題。隨著急診科和重症監護病房為數量激增做好準備，公共衛生官員敦促有症狀的人留在家中並打電話給醫生，然後再尋求親自就醫。不幸的是，對於許多非法移民來說，打電話給他們的醫生不是一種選擇。《平價醫療法案》將無證件移民排除在保障範圍之內，估計有710萬無證件移民缺乏健康保險。結果，許多無證件移民沒有初級保健提供者（PCP）。現在告訴人們避免使用急診室並打電話給醫生，使那些沒有PCP的病人陷入困境。新冠流行病已經暴露了限制部分人群（包括非法移民）獲得初級保健的風險。

拉丁裔美國人在美國各族裔中罹病風險最高

對於大多數人來說，新冠是一種輕度疾病，可以在家中治療。將不必要的訪問限制在診所和急診室將為真正需要的人們節省資源，並減少潛在的暴露和持續傳播。但是，重要的是，那些容易受到嚴重感染的人（老年人和患有慢性病的人）應與醫療服務提供者聯繫，以確定是否需要進行測試或監測。儘管移民社區趨向年輕健康，但拉丁裔美國人中作為嚴重新冠危險因素的糖尿病患病率是22％，是美國所有種族或族裔中最高的。

鑑於對這種流行病的普遍焦慮，即使是低危患者也可以從與臨床醫生討論症狀，獲得保證以及討論適當的護理計劃中受益。沒有PCP打電話，許多沒有保險的移民將求助於On Line資訊，無論是準確的還是不準確的，也可做參考。有些人可能會不必要地去急診室；其他人將等待太久才能尋求護理。根據美國《公共衛生服務法》，美國可以針對公共衛生緊急情況提供免費的新冠護理。目前尚不清楚該規定將如何應用於這種流行病，但是對於沒有保險的人來說，對自付費用的擔憂將阻礙測試和護理，尤其是在工作流失的情況下。

美國發現金及救援不會惠及多數無證件移民或其家人

由於美國採取了隔離戰略，因此人們被要求盡可能多地留在家中。這些措施對經濟的深遠影響對於非法移民尤其嚴峻，其中許多人在餐飲業和旅館等服務行業或非正規經濟中工作。許多移民將沒有收入，並被排除在社會安全網之外。極端貧困將擴展到擁有非法移民父母的500萬美國出生的孩子。1萬億美元的經濟救濟計劃，其中包括帶薪休假福利和面向美國人的直接現金，將不會惠及大多數無證件移民或其家人。鑑於新冠造成的經濟危機，在過去一年中，對於孩子放學回家的情況，美國農業食品與營養服務部放寬了指導方針，以使夏季飲食服務和國家學校午餐計劃能夠在非聚集環境中提供餐點，但是在SNAP中解散的移民兒童將不會獲得這些服務。

一項研究表明，有830萬美國兒童與至少一名非公民成年人同住，並有失去醫療補助或兒童健康保險計劃（CHIP）福利，家庭營養援助或兩者兼而有之的風險。馬里蘭醫療補助計劃指出，由於重新入學的障礙，三月份應重新入學的兒童將繼續入學。馬里蘭州社會服務部尚未對SNAP參加者做同樣的事情；它的辦公室關閉了，在線和電話註冊對於移民父母來說尤其成問題。

另外，川普政府必須解決移民拘留中心的嚴峻條件。在公眾壓力下，政府將把拘留工作的重點放在那些構成公共安全風險的人身上，「酌情採用替代拘留的方式」。移民是美國組織的一部分。非法移民為經濟做出了重要貢獻，許多人擔任家庭保健助手，從事低薪基本工作，並將幫助我們的弱勢老年人。其他人則是保姆，在這場危機中對於許多家庭來說都是必不可少的。應對這種流行病需要統一的方法。扭轉多年來的反移民政策和言論將是困難的，政府在新冠回應中應對非法移民的需求至關重要。

隱性的「貧窮」及「痛苦」因恐懼和害怕不容易被發現

美國在疫情中對非法移民的各種「寬容」的措施，無論看來相基於人道主義而為，或是基於疫情蔓延的不可預測而不得不為；對美國社會而言，都是一次非常難得的反省機會，它使美國政府及民眾重新審視過去的移民政策，以及對待少數族裔的各種不人道的行為。「貧窮」及「痛苦」，不是從社會或學術調查數字可以一窺全豹的，相反地，隱性的「貧窮」及「痛苦」因恐懼和害怕藏在人心的，是不容易被發現的。

台灣為什麼還有5萬移工寧願鋌而走險

台灣的移工，從母國出發時就被迫向仲介單位預借7000美金，來台灣工作後才從每個月的工資逐月攤還。按理說，他們逃離工作場所，包括工地及幫傭的家庭，正常的工資將被切斷，為什麼還有5萬人寧願如此鋌而走險，可見他們離開移工地點應該可以賺取更多。他們都在台灣不同的角落做哪些事？他們非法居留台灣期間，在醫療及其他資源上將遇到哪困難？台灣的政府為這些身處異域自我放逐的人，做出多少的關懷及保護，其實也等於為台灣社會做出多少的安全保障。對苦難的人付出愛心，不只是出於憐憫；而是在保護大多數自以為幸福的你和我。