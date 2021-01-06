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每日國際焦點

卡達與沙烏地阿拉伯達成協議，與沙國盟國全面恢復關係。

南韓要求伊朗釋放綁架的南韓籍油輪。伊朗否認以油輪為人質，反控南韓以伊朗的70億美元資產為人質。

中國河北省疫情再起，3日新增確診19例，石家莊等3縣市已宣布進入戰時狀態。中國拒絕WHO調查團進入調查武漢肺炎起源，譚德塞表示非常失望。

歐盟憂心伊朗提升濃縮鈾濃度，但仍對伊核協議不死心。美國稱伊朗提升濃縮鈾濃度為核子恐嚇。

南韓

要求伊朗釋放綁架的南韓籍油輪。伊朗否認以油輪為人質，反控南韓以伊朗的70億美元資產為人質。

美國呼籲伊朗釋放南韓油輪。

中國

河北省疫情再起，3日新增確診19例，石家莊等3縣市已宣布進入戰時狀態。

拒絕WHO調查團進入調查武漢肺炎起源，譚德塞表示非常失望。

中國華融董事長賴小民以貪污罪遭判死刑。中國華融為中國4大資產管理公司之一。

香港

民主黨前主席胡志偉、香港大學法律學院前副教授戴耀廷等50人遭以《國安法》逮捕。

北韓

金正恩表示經濟計畫在幾乎每一個領域都失敗。

巴基斯坦

什葉派哈扎拉少數族裔因先前遭屠殺事件發起大抗爭要求政府懲治兇手。

印尼

南蘇拉威西省長表示，前月漁民所發現打撈上岸，懷疑是間諜工具的水下無人載具，為中國製。

印度

阿薩姆邦通過廢除所有邦立伊斯蘭學校。

法國

對抗禽流感撲殺60萬隻家禽。

英國

首相強生表示已有130萬人接種疫苗。

美國

在疫情刺激方案下，2020年申請破產企業數為1986年以來最少。

總統川普決定開放更多阿拉斯加北極圈土地供開發。

美國法院阻止川普政府制裁國際刑事法院人權律師。

哥倫比亞

政府軍積極掃蕩下，2020年擊斃、拘捕、受降5120非法武裝分子，阻止其擴大地盤。5大反叛軍集團仍有6800人戰力。

2020年掃蕩消滅13萬公頃古柯田，沒收500頓古柯鹼，2021年計畫達成相同目標。

卡達

與沙烏地阿拉伯達成協議，與沙國盟國全面恢復關係。

埃及外長參加波灣峰會，也同意結束抵制卡達，卡達財政部長則訪埃及抵達開羅。

衣索比亞

釋放拘留的路透社攝影師。

伊朗

在川普第一任期最後再美國遭新增制裁。包括制裁中國開封平煤新型碳材料科技公司。

美國扣留700萬美元伊朗資產以作為恐怖攻擊受害者賠償。

軍方在軍事演習中測試無人機。

歐盟憂心伊朗提升濃縮鈾濃度，但仍對伊核協議不死心。

日本對伊朗提升濃縮鈾濃度表達憂心。

美國稱伊朗提升濃縮鈾濃度為核子恐嚇。

馬利

法軍空襲伊斯蘭民兵時，附近有婚禮舉行，造成20死。

突尼西亞

總理撤換內政部長，造成與總統關係緊張。

以色列

1名巴勒斯坦人向以色列軍官扔刀，遭回擊射殺。

剛果民主共和國

伊斯蘭民兵攻擊22死。

福和會官方網頁：www.fratwn.org