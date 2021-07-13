日本內閣會議今天公布的2021年版防衛白皮書，明確表達「台灣情勢的穩定對日本安全保障和國際社會的穩定至關重要」。新版防衛白皮書首度將台灣抽離中國章節，放入新增的「美中關係」章節中。

新版白皮書指出，中國軍機進入台灣西南空域等在台灣周邊的軍事活動變得更加活躍；美國則派遣艦艇通過台灣海峽、對台出售武器等行動，明確展現對台灣軍事支援的態度。白皮書強調，台灣情勢穩定，對於日本安全保障和國際社會的穩定至關重要，有必要加強關注。

防衛省指出，這是防衛白皮書首次明記台灣情勢穩定的重要性，日本一貫的立場就是期待雙方透過對話和平解決台灣問題，而且包括今年的日美領袖峰會及七大工業國（G7）領袖峰會確認台灣海峽和平穩定的重要性，並鼓勵以和平方式解決兩岸議題。

新版白皮書與往年最大不同，是將台灣章節與中國「脫勾」。過去白皮書對台灣國防的介紹安排在中國的小節中，而且行之有年，在日台僑團體曾對此提出抗議，認為這種編排方式會被認為台灣軍隊像是中國軍隊一部分的印象，中國解放軍是台灣軍隊最大也是唯一的敵軍，將兩者放在同一小節中，是嚴重漠視事實的編排。

新版白皮書今年新增第2章第3節「美國與中國的關係等」，焦點放在美中之間政治、經濟、軍事的對立。對台灣的敘述是從台灣為主體的角度出發，陳述從去年4月到今年3月台灣對美及對中關係，還有中台間的軍事平衡現況。

白皮書中也強調，中台的軍事平衡，整體上已朝對中國有利的方向轉變，而且差距逐年擴大中，日本有必要關注中台軍事強化、美國對台灣軍售及台灣自主開發主要裝備等今後的動向。