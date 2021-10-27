支那共產黨綁匪在10月初嗆呱呱，調150隻軍機來台灣西南空域燿武揚威，引起國際社會的注意和關切。10月25美國HBO電視台在《頂禮拜的今夜》（Last Week Tonight）節目，主持人約翰奧利佛（John Oliver）用22分鐘輕鬆心適介紹台灣，幽默解釋台灣海峽緊張的緣故。

約翰在節目中暴露並啼笑，外界抓準代表追求獨立的民進黨的蔡英文，遇到記者問台灣獨立的問題，閃東閃西胡亂講黑白應。約翰著引用某台灣民調秀出：有1.5%的人要求即刻和支那合併；5.6%要求即刻宣佈台灣獨立；其他92.9%是要維持現狀。伊幌頭講：積極追求國家獨立的台灣人真少，大部分攏是追求動物性低層次的滿足，逃避現實，無擔當追求獨立願景。伊嚴肅問講：用假「支那民國」這種地位含糊的現狀，台灣會當擋外久？

約翰會按呢問，因為伊顯然知影，美國最高情報單位的分析指出：台灣若堅持維持現狀，台灣管理當局到2035會被逼不得不坐落來和支共綁匪談「和平協議」，到2049著接近被併吞。伊故意秀世界相偃娛樂（WWE）明星選手約翰施納（John Cena），因為伊在宣傳《玩命關頭9》（Fast and Furious 9）之時，稱台灣是「國家」，引來支那網民的抗議。一個生做遐粗勇大叢的演員，竟然若像龜仔子，著用走調的支那話，放低姿態公開向支那人悔失禮。予咱聯想，若台灣人無要自立自強，嘿可能著是未來美國就台灣問題，嘛是著按呢向支共綁匪讓步的失氣姿態。

整個節目若像半講滾笑，事實上，約翰上尾真情講出：台灣人有權利決定自己的前途。伊是感慨，台灣人若像無為台灣獨立要戰的決心和勇氣。就台灣人的決心這點，我無同意伊彼種認知，伊認為：除了5.6%要求即刻宣佈台灣獨立的人以外，其他彼寡希望台灣獨立的人，攏感染英文病毒，患了維持現狀的失智症頭。

先進行改造社會正常化的鬥爭

事實上，在今仔日的台灣社會現狀，要求即刻宣佈台灣獨立的人，應該是屬較情緒地的「衝組」，這種人較呣是推動台灣民族獨立的核心力量。咱逐清楚，在宣佈台灣獨立以前，台灣人需要進行改造予咱社會正常化的民族鬥爭，擺脫支那化和赤藍化的臭文化醃缸，在台灣社會形成較強烈的台灣民族主義氛圍，並且提升台灣人成做有獨立自尊素養的民族。咱台灣民族獨立運動是需要不斷突破外來假「支那民國」非法體制的束縛，創造有利推動台灣獨立的社會環境，絕對呣是蔡英文反動集團，為著分化台灣人所扭曲的「急獨」。

為著討論的完整性，下腳咱引用政治大學選舉研究中心在2021年7月所公佈的「統獨立場趨勢分佈」數據：偏向獨立的比例，對2012的15.1%提高到2021的25.8%；主張趕緊獨立的比例，對2012的4.8%提高到2021的5.7%；偏向和支那合併的比例，對2012的8.7%降到2021的5.9%；主張趕緊合併的比例，對2012的1.7%降到2021的1.5%。

可以講：清楚支持台灣民族獨立的比例，對2012的19.9%升到2021的31.5%，清楚支持和支那合併的，對2012的10.4%落到2021的7.4%。這31.5%清楚要支持台灣獨立的人口，已經超出改變一個社會所需要的25%臨界群眾（critical mass）。追求台灣民族獨立絕對是合理、正當閣可行。

當前，台灣人著是愛勇敢徛出來，趕濫權詐騙、反台灣獨立的蔡英文落台，清除英文病毒，銷毀「華獨」鴉片，予台灣獨立運動重新凝聚力量，對內清除赤藍親中反動勢力，不斷掌握有利的國際情勢，突破支共綁匪侵門踏戶的現狀，邁向實質的台灣獨立建國。