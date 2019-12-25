陳永興：百年來，台灣人共同要追求建立一個新而獨立的國家，有尊嚴能在世界上被承認的國家，這個代誌真的不重要嗎?那百年來咱所有前輩，有良心的台灣人都在努力共同打拼，攏總是白費心血，一切努力付諸東流…..

台灣要成為一個新而獨立的國家，經過四代知識份子的打拼！當你拿著青天白日滿地紅的所謂中華民國的國旗，在大力搖旗吶喊時，你能喊那麼大聲的當選、當選！（就像是大聲喊著）維持現狀，維持現狀。我想你本身的矛盾，無法和過去的你同款的說話與行為來解釋（自己）。

當你手持護照在海外，大家攏會體會：全世界很多國家與人民也越來越感覺台灣人為什麼還在維護中華民國，還在行一條完全沒有辦法代表台灣的假招牌。已經被聯合國否認，已不存在的國家名稱，還繼續在使用。而且咱政府還向外國說咱國家的名稱是中華民國。這完全脫離國際事實與現實…將台灣命運交託給虛幻看不見的中華民國名稱上面，去維護一個外來統治者留下來的政權。這就是咱追求的目標嗎?

咱很多人沒有想要做民代，也不想做市長或總統，所考慮的是咱子孫要變成是世界上讓人尊敬的世界公民、有尊嚴的國家公民，還是咱還要在中國陰影下，不敢喘氣的做外來殖民統治下的二等公民，這是我覺得咱最重要的課題。咱看香港這次街頭如此激烈的對抗中國以外。他們在選舉也是同款，用近八成選票表示對中國的不滿與抗議。今日香港人也是在拚！咱台灣人比香港人退步？

很希望這個選舉過後台派所有的朋友、前輩、大家能有一個新的台灣人運動的共識要再開始，重頭開始也不要緊，因為咱的目標沒實現，咱只好繼續再努力打拼！選舉趕快讓其過去，惟咱要做的工作，可能一年、二年、三年還有很多代誌要再重頭來，這才是咱要打拼與思考的所在。還要繼續奮鬥，認真、堅持追求咱的理想與建立新國家的目標。如還有這些心的朋友……

※完整內容 上網影音與逐字稿「陳永興給台派的真心話」

「陳永興給台派的真心話」逐字稿：

分析檢討所謂台派政黨或台派力量在台灣社會將來何處何從與走向。因為很多關心台灣前途，自認是台派的選民或說是有台灣意識的選民，其實咱都知道蔡英文執政四年來，台灣意識與台獨聲音講起來，就是一直被打壓，逐漸變成無聲。這一方面，我認為，蔡英文本身和咱不同款，蔡非和咱同樣從黨外拼出來！蔡過去較無受打壓或受迫害的意識。

蔡出身是藍營家庭，其成長過程有受到藍營栽培直到讀書後返台，在東吳、政大教書與進入政府機關.，那個時代攏是藍營在執政，所以攏是藍營的人在照顧蔡。她過去也無參加反對運動，不管其學生時代，到其畢業出國留學回台吃頭路，她從未參加反對運動。所以她和咱不同款，她沒有這款的體會或感受。所以咱可以看出，蔡所主張的維持現狀，就是維持「中華民國」這個體制。所以她會說「中華民國台灣」，甚至她造勢的場合，拿中華民國的國旗，並說，講中華民國不是中國國民黨的專利。民進黨也是用中華民國做招牌等這種話。

如在過去民進黨在野時，可能沒有人會相信一個民進黨的領導者會講這種話：

如講這種話，民進黨的支持者也不會接受，但蔡英文真行，在這四年甚至要八年的任期內，她將「民進黨中華民國化」，也將「民進黨國民黨化」。所以民進黨現在開始不講台獨、不講正名、不講制憲，這是很明顯，咱看見的事實。

這一、二年來咱在推動東京奧運台灣正名運動，咱連署40多萬人成立公投案。

希望以台灣為名參加東京奧運。結果蔡英文明確表示其不贊成，甚至要求民進黨不可以支持連署。在公投時也是不支持。所以咱最後雖得到四、五百萬票的支持，卻十分可惜僅以微幅票數就可通過門檻。

咱作為台灣獨立運動者或說有台灣意識有尊嚴的人，咱要面對新的現實，就是當國民黨與民進黨兩大黨攏不想走這條路時，咱還有多少空間，咱還要如何繼續打拼。

咱看現在過去所謂台派，或過去支持台獨的團體已經都被「打散」。有的怕韓國瑜當選，所以不得不去支持蔡英文，說含淚投票，這是沒要緊，但是不是要放棄台獨，要放棄台灣人想要走的這條路。是不是完全認同蔡英文的路線，主張中華民國維持現狀，這就值得咱考慮了。

很多人說等蔡當選，再來監督她、再來要求她，甚至有等蔡當選，等其過半，蔡第二任可能會跟第一任不同款。

我想這是不切實際的寄望，蔡如有台灣獨立的心，蔡第一任四年就可以做很多事情，蔡不用去阻擋咱要做的工作。她已在國會過半，有很多法律法令都可以修改，無須拖到第二任。若第二任無上，就甚麼攏沒做。所以我認為這種寄望是一廂情願的想法。大多數民進黨內的人去接受這種現實是因為利益的考量，而非繼續要追求理想。

當你拿著青天白日滿地紅的所謂中華民國的國旗，在大力搖旗吶喊時，你能喊那麼大聲的當選當選！維持現狀，維持現狀。我想你本身的矛盾，無法和過去的你同款的說話與行為來解釋(自己)。

所以我在此要苦勸所有有台灣意識，還有想要追求台灣主權獨立的朋友，咱一定要面對一個新的現實，就是不管哪黨執政，這兩大黨執政大概都不會走台獨路，也攏會打壓台灣獨立咱民間的努力。

所以也有很多人說：乾脆不要投票，這款失望的心情，乾脆不要投票，因為反正這是在選中華民國的總統，不是在選台灣總統，咱不需要去投票這款的心情。甚至，我自己都會覺得還要辦民報嗎?民報六年來，一直鼓吹台灣人的尊嚴、台灣人的主權，也實際去推動，不僅是寫文章而已，東京奧運正名咱是主要發起團體，咱辦（論壇）聲援香港、咱支持維吾爾族、支持藏人，聲援很多反對中國霸權這種活動。咱在民報每天都在批判中國共產黨，批判國民黨，但是對民進黨咱不知道要去期待還是去批評，咱稍微批評，這些支持民進黨的選民或所謂的英粉就開始罵。所以將來我感覺在台灣要推動台灣獨立、追求台灣人的尊嚴的這條路會越來越難行。雖然我們看到香港人那麼勇敢走上街頭，但我實在無法想像說台灣會有100萬人，200萬人甚至依人口比例，香港1百萬人上街頭，咱台灣應有600萬人走上街頭。

所以到底台灣人是在想甚麼?將來還有要追求台灣獨立?我感覺這是非常值得咱台派在選舉後要好好坐下來思考。

台派團體那麼多，政黨也跑出一堆出來，但都無法整合。大家都有很多各自的堅持，或是互相無法度忍受彼此一點點「缺點」。所以分散後力量就不能集中，咱可看見這次立委選舉咱就吃足苦頭。咱看呂秀蓮前副總統要參選2020總統連署竟然台派也無法集中力量幫忙她在短短一個月去拿到連署跨過門檻，這對台派是一個很大的打擊，也是一個警訊。當然也有人說，對呂秀蓮的個性或對呂的作風不欣賞等語，反正都各有其想法，也有人說支持過關喜樂島聲勢就竄升起來其他黨就會沒票等。這攏是自掃門前雪或說只考慮自己是小團體或個人的意見主張或行事風格，但沒有去想大目標。沒有去想整個台派力量如何壯大，如何在台灣政治光譜真正代表台獨的聲音能獲得百分之30、40、50的支持。

咱看香港這次街頭如此激烈的對抗中國以外。他們在選舉也是同款，用近八成選票表示對中國的不滿與抗議。反觀咱今日連一個台獨的總統候選人都產生不出來。有可能連一個百分之百主張台獨的政黨，都無法過百分之五的門檻，這攏是對咱台派很大、很大的要反省與要思考的課題。

特別是讓人很傷心的是柯文哲民眾黨竟有近一成支持，柯竟公開批評台獨的言論。其實，他感覺這裡面有很大的誤解在裡面。柯說，有人每年都在替台獨募款，但小孩都放在紐西蘭，家族攏放在那。其實，柯講的是個人…但這並非所有台獨都有這種情況。很多主張台獨的人過去坐牢、被槍殺、犧牲生命，家屬母子都過艱苦的生活，很多被迫在國外成為黑名單無法回台，也有很多在台灣受到很大迫害仍繼續持續努力為台獨奮鬥，甚至被關出獄後依然在走台獨路。

我感覺所有在做台獨運動或是有台灣意識，咱要追求台灣尊嚴的這些朋友，咱真正要面對一個艱難的困境。

雖然國際情勢對台灣可能越來越有利，包括美日歐盟態度，甚至澳洲與東南亞政府看到中國鴨霸不只對港人，對新疆維吾爾族、西藏或連自己國內要爭取民主自由人權的人的壓迫如宗教迫害，這都讓全世界越來越多國家同情台灣處境。

惟全世界很多國家與人民也越來越感台灣人為什麼還在維護中華民國，還在行一條完全沒有辦法代表台灣的假招牌。已經被聯合國否認，已不存在的國家名稱，還繼續在使用。而且還向外國說咱國家的名稱是中華民國。這完全是脫離現實的政府。

但咱台灣人不得不去支持這個政府時，連台派很多領導者與團體也不得不去支持這個政府時，這個運動將來要怎麼走？咱要思考這個問題。對基本教育思想上的分辨，對咱少年的一代如何讓他們清楚咱要走的路。

120年來，台灣人追求的是甚麼目標?

咱從日本時代第一代的知識份子，就開始說；「台灣是台灣人的台灣」就開始要追求台灣有自己的文化，有自己的政治，有自己經濟與公平社會、有自由的民主政治，有尊嚴與人權的保障。

台灣要成為一個新而獨立的國家，經過四代知識份子的打拼！1920年代，文化運動民眾黨成立，工人運動，農民運動；1950年代228反抗國民黨獨裁貪汙極權；1980年代黨外運動到美麗島事件與民進黨出現；2010政黨輪替、太陽花學運少年人參與。這樣經過四個世代，百年來台灣人要追求的這個夢並未實現。

今天不是說民進黨執政咱的夢就實現，不是說選一個台灣人做中華民國的總統咱就建國了。沒有！咱只不過是在維持蔣家那個政權而已。這對咱而言並非咱所要追求，也非咱建立咱自己的國家。

所以我在此，很希望這個選舉過後台派所有的朋友、前輩、大家能有一個新的台灣人運動的共識要在開始，重頭開始也不要緊，因為咱的目標沒實現，咱只好繼續再努力打拼！

我們最怕的是咱少年的一代，我看，不管是柯粉、英粉、韓粉當前這三個最大的網路群體少年人竟然都有一個很奇怪講法，就是統獨不重要，不要再談論統獨了。少年仔說他們不想讓中國統治，但也說咱無法主張台灣獨立，講那麼久也無效，民進黨也沒在做，所以咱不要再講了。咱就關心兩性平等問題，關心工時問題，關心切身生活如薪水休假，這些現實生活議題並非不重要，但真正百年來，台灣人共同要追求建立一個新而獨立的國家，有尊嚴能在世界上被承認的國家，這個代誌真的不重要嗎？那百年來咱所有前輩，有良心的台灣人都在努力共同打拼攏總是白費心血，一切努力付諸東流。

將台灣命運交託給虛幻看不見的中華民國名稱上面，去維護一個外來統治者留下來的政權。這就是咱追求的目標嗎？

我相信大部分台派朋友不能接受這樣的想法，至少我自己不能接受這樣的結論。所以，選舉是另一回事，我認為，選舉短短的幾個月，影響的是少數人在分配權力在政府官員或民代席次那些人的當選或落選，但是對台灣更加重要的事：不是那些人。對台灣更加重要的人是：2300萬人的命運到底要走向何處？

國際社會所期待看見的，與咱所要追求的目標是不是一致，這才是咱真正要思考的事情。

咱很多人沒有想要做民代，也不想做市長或總統，大部分人所考慮的是咱子孫，是咱自己這一代與咱看的見的子孫這一代，要變成是世界上讓人尊敬的世界公民、有尊嚴的國家公民，還是咱還要在中國陰影下，不敢喘氣的做外來殖民統治下的二等公民，這才是我覺得咱最重要的課題。

今日香港人也是在拚這個。咱台灣人竟比香港人更退步，現在看起來像是這樣。選舉趕快讓其過去，惟咱要做的工作，可能一年、二年、三年還有很多代誌要再重頭來，這才是咱要打拼與思考的所在。還要繼續奮鬥，認真、堅持追求咱的理想與建立新國家的目標。如還有這些心的朋友……..