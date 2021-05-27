義大利猶太作家普利摩李維在二戰後，從猶太人集中營倖存下來，寫了一本書《如果這是一個人》書中描述法西斯主義如何洗腦出「猶太人是我們敵人」的意識形態。圖／擷自亞馬遜網站、維基百科，民報合成

前天，紅色媒體大力宣傳一位自稱來自台中台商，熱愛中國，所以騎車跑了全中國，南北四處宣傳，希望中國統一（中共併吞台灣），理由居然是希望他的孩子可以看看中國，這位老兄現在拿著台灣護照，還可以自由遊中國，一旦變成中國人，關入中國一部份，就像維吾爾族和西藏人，護照沒了，甚至無法在中國自由移動，最後勢必失去自由，那裡也去不了，看看現在一國一制下的香港人，出境受到嚴格限制。

同樣時間，為了台灣疫情升溫，老共剛剛在WHA大會，曲解聯合國法律，圍堵台灣加入觀察員，同時間，國台辦宣稱要送疫苗給台灣，無視台灣民調，超過八成民眾不接受中國疫苗，台灣本地也有少數人，至今還在敲鑼打鼓唱和，中國網民卻出現兩樣情，有人大罵中共資敵，還說攻打台灣要趁現在，這類小粉紅一腦子仇台，到底仇恨來自那裡，令人費解，比較理性的網民說：「中國自己已經泥菩薩過河，還照顧台灣，省省吧」，老共喜歡把仇中帽子冠給台灣，其實，自己才是仇恨始作俑者。

仇恨的意識形態，通常來自教育或洗腦，除非你親身體驗過，國共內戰已經久遠，懷抱家恨國仇老兵已經入土，照理應該恩仇兩忘，卻冒出一批年輕仇台小粉紅網軍，很顯然，小粉紅的仇台或仇恨西方國家，多數來自洗腦教育，義大利猶太作家普利摩李維在二戰後，從猶太人集中營倖存下來，寫了一本書《如果這是一個人》書中描述法西斯主義如何洗腦出「猶太人是我們敵人」的意識形態。

仇恨是推動國家主義愛國情緒最方便方法，過去納粹利用仇恨猶太人，團結國家，但是一但累積龐大情緒，最終出口就是戰爭，這也是中共看見過火的仇日，仇韓，仇恨西方運動，就會適時干預打壓，防止走向極端，引起戰爭或暴動。

操作仇恨意識形態是兩面刀，可以凝聚人民力量，但是弄不好，就會傷了自己。

多數民主國家不容易操作仇恨意識形態，因為講究個人主義和自由基本權利，這一點和中共獨裁下的集體主義教育，完全相反，今天老共要打壓迫害維吾爾族，必需先讓漢人討厭維吾爾族開始，否則就無法推動。

戰後，中共開始洗腦中國人，把中國的衰弱貧窮和西方資本主義國家掠奪聯結起來，鼓動愛國主義，把國民黨稱為西方資本主義爪牙，從內戰後，所有經由國家推動的社會運動，不惜把數千萬人推進死亡黑牢，用劃分法，把人民分成愛國和不愛國，最終只有一個目標，洗腦出一批服從共產黨的奴隸。

寫《中國小小兵》的作家諾萊拉朱，以親身經驗，描述中共如何洗腦出無腦小粉紅，朱女士上海人，國共內戰時跟著父母離開上海，展轉到美國，這個朱姓，並不一般，她的祖叔就是朱鎔基，諾萊拉在美國受教育，嫁給美國人，她的先生曾經在中國當過志工，對中國有一份感情，朱女士從事媒體記者工作，2010年派駐上海，於是搬到上海，孩子也接受中共幼稚園教育，書中，作者把中共利用集體教育改變小孩子心靈，作了精闢分析。

朱女士孩子，從小不喜歡吃蛋，但是在集體教育下，孩子卻吃了蛋，但是回到家，還是不吃蛋，諾萊拉說，中國的服從教育和儒教有關，毛澤東曾經打擊儒家教育，罵孔家店，後來發現這套東西有利高壓統治，又把他從焚化爐搶救出來。

教育淪為服務共產黨的工具

諾萊拉最後選擇離開中國，因為她擔心孩子被教育成聽話的工具，人世間，所有是非對錯，正義公理皆由國家決定，可見老共洗腦從幼兒開始，對善良人性發展有永遠的殺傷力。

中國沒有法律，因為共產黨超越法律，所有政黨要在政府註冊登記才叫合法，只有共產黨無需登記，所以，一個沒有法律的中國，所推行不是法治，而是黨治，或者說：意識形態教育，黨說台獨是敵人，就是敵人，沒有理由和為什麼，黨說美國很壞，就是很壞，只要有任何質疑，都會用黑牢侍候，所有知識，皆以服務共產黨為目的。

仇恨養成的小粉紅，如同當年協助毛澤東稱帝的紅衛兵，歷史在中國，一再惡性循環，習近平走向稱帝路上，用仇恨武裝自己，打擊異己，捧殺資本家，最後終將讓中國毀於仇恨，不知道，他是否有這樣的自覺。



諾萊拉朱寫下《中國小小兵》一書，書中把中共利用集體教育改變小孩子心靈，作了精闢分析。圖／擷自亞馬遜網站、拿加州大學美中學院，民報合成