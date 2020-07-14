在國際仲裁庭裁決中國在南中國海宣布的「九段線」不符合國際法四周年之際，美國國務卿蓬佩奧7月13日發表聲明，明確宣布美方認為北京提出的涵蓋南中國海大部分海域的離岸資源權利主張是「完全不合法的」，美方也不承認北京所宣稱的曾母暗沙為中國最南端領土的說法。他還譴責北京使用「強權即公理」的恐嚇手段損害東南亞國家的主權。國際仲裁庭2016年7月12日作出對菲律賓有利的裁決，認為中國的「九段線」違反《聯合國海洋法公約》。

以下是蓬佩奧國務卿聲明的全文：

《美國就南中國海海洋權利主張的立場》

美國倡導一個自由與開放的印度—太平洋。今天我們正在強化美國在該地區一個至關重要、具有爭議的部分——南中國海的政策。我們明確表示，北京提出的涵蓋南中國海大部分海域的離岸資源權利主張是完全不合法的，北京為了控制這些資源而展開的霸凌活動也是完全不合法的。

在南中國海，我們尋求維持和平與穩定，以符合國際法的方式維護海上自由，保持商業流通不受阻礙，並反對任何使用脅迫手段或武力解決糾紛的企圖。我們與我們的很多長期支持基於規則的國際秩序的盟友及合作夥伴共享這些深遠和持久的利益。

這些共享的利益受到來自中華人民共和國（PRC）前所未有的威脅。北京使用恐嚇手段，損害南中國海的東南亞沿海國家的主權，霸凌他們，剝奪他們的離岸資源，單方面宣布統治，以「強權即公理」取代國際法。北京的做法多年來一直顯而易見。2010年，時任PRC外交部長的楊潔篪對他的東盟同事說：「中國是一個大國，其它國家是小國，這只是個事實。」PRC掠奪性的世界觀在21世紀沒有任何立足之地。

PRC沒有將其意志單方面強加給該地區的法律根據。北京2009年正式在南中國海提出「九段線」的權利主張，此後並沒有就此提出連貫的法律依據。2016年7月12日，一個PRC也是成員國的1982年《聯合國海洋法公約》組成的仲裁庭一致作出裁決，駁回了PRC的海洋權利主張，認為該主張依照國際法沒有法律依據。在幾乎所有權利主張方面，仲裁庭徹底站在了提出仲裁案的菲律賓一邊。

正如美國之前所聲明的，並按照《公約》的具體規定，仲裁庭作出的是最終裁決，而且對雙方均具有法律約束力。今天，我們使美國在有關PRC南中國海海洋權利主張上的立場與法庭的決定保持一致。具體來說：

對於仲裁庭認定在菲律賓專屬經濟區或在其大陸架上的區域，PRC不能合法聲稱海洋權利主張，包括源自斯卡伯勒礁（Scarborough Reef）和斯普拉特利群島（the Spratly Islands）的任何專屬經濟區的權利主張。北京對這些地區的菲律賓漁業和海洋能源開發活動進行的騷擾是不合法的，PRC單方面採取任何行動開發這些資源也是不合法的。根據仲裁庭具有法律約束力的裁決，PRC對美斯奇夫礁（Mischief Reef ）或是第二托馬斯淺灘（Second Thomas Shoal）沒有任何合法的領土或海洋權利主張。這兩者均完全在菲律賓的主權和管轄權之下，北京也沒有由任何因這些地貌所產生的領土或海洋權利主張。

由於北京未能在南中國海提出合法和連貫的海洋權利主張，因此美國拒絕接受PRC對源自其在斯普拉特利群島所聲稱的島嶼12海裡領海以外的海域提出的任何權利主張（不影響其他國家對這些島嶼的主權主張）。因此，美國拒絕接受PRC在（靠近越南的）前衛灘（Vanguard Bank）、（靠近馬來西亞的）拉科尼亞淺灘（Luconia Shoals）、文萊專屬經濟區和印度尼西亞納土納大島（Natuna Besar）附近的水域中提出的任何海洋權利主張。PRC在這些水域騷擾他國捕魚或碳氫化合物開發，或單方面進行此類活動，均為不合法。

PRC沒有對（或源自）詹姆斯暗沙（James Shoal）的任何合法領土或海洋權利主張。詹姆斯暗沙完全淹沒在水下，距離馬來西亞只有50海裡，距離中國的海岸約1000海裡。在PRC的宣傳中，詹姆斯暗沙經常被稱為「中國最南端的領土」。國際法是明確的：任何國家都不能對像詹姆斯暗沙這樣的水下島礁宣稱擁有主權，它也不能產生海洋區域。詹姆斯暗沙（在海面下約20米）現在不是、也從來都不是PRC的領土，北京也不能對它宣稱任何合法的海洋權利主張。

世界不允許北京將南中國海視為其海上帝國。美國與我們的東南亞盟國與合作夥伴站在一起，根據國際法賦予它們的權利和義務，來維護它們對離岸資源的主權。我們與國際社會站在一起，捍衛海洋自由，尊重主權，並拒絕任何在南中國海或更廣闊的地區任何推動「強權即公理」的做法。