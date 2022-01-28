「總統圖書館」應不止於對個人的紀念或崇拜，其目的在於提供社會大眾對於總統及其執政期間的政府運作與功過，能獲致全面的瞭解和認識。圖／擷自經國七海文化園區

台北市「經國七海文化園區」正式開幕，台灣第一座總統紀念圖書館「蔣經國總統圖書館」也同時啟用；蔡總統致詞時表示，透過園區內的蔣經國圖書館資料，能讓台灣社會更深入了解，也能更公正評價，幫助化解台灣社會的分歧，否則在台灣，蔣經國永遠都是一部分人的蔣經國，有些人記得他帶來的經濟發展，也有人記得他代表的威權體制，這確實是台灣社會當前的寫照。

台北市長柯文哲在其臉書則指出，台北市儘量維持七海寓所的當年面貌，畢竟這裡曾見證過無數台灣近代驚滔駭浪的過程。新建的蔣經國總統圖書館，完整保存蔣經國時代檔案文獻資料，將定位為21世紀漢學數位圖書館，可成為亞洲重要學術基地。不過，柯市長也說，開幕前夕，促轉會突然發文要求北市府要將經國園區改名，認為園區對威權事蹟隻字未提，還要檢討相關文資指定理由。對此，柯市長表示，威權時代發生的一些事情，做為掌權者當然有他必須承擔的責任，我們只需忠實還原歷史，並給予公平的評論就可以了。客觀地說，園區是否改名，展示的內容是否合適，在民智已開的年代，尚可提供大眾各自解讀或獨立判斷的空間。

蔣經國總統圖書館，開了風氣之先，日後更可能再增加多位總統圖書館的可能，例如：李前總統曾接受吳念真導演的專訪，並曝光其驚人藏書，兩層樓的書房，宛如小型圖書館，書架上有萬本書籍，但想找那本書，李前總統隨手就能找到，李前總統更強調，當年能從威權走向民主，就是來自於閱讀的啟示。此外，李前總統博覽群書更擴及不同的領域，對於能源議題，亦能侃侃而談。其次，根據媒體報導，籌劃中的李登輝圖書館，其經費來源與蔣經國圖書館大不相同，負責蔣經國圖書館營運的蔣經國基金會是由政府捐助成立，可得到政府經費的支持，然而，由李登輝的千金李安妮擔任董事長的李登輝基金會，卻必須自行籌措紀念圖書館的相關經費。因此，有關總統圖書館的設置，實有必要法制化，並確立其公共化的性質。

1938年，美國羅斯福總統正式提出建立總統圖書館的建議，並獲得國會通過，1940年7月4日，羅斯福總統圖書館正式開放。此後，歷任美國總統皆有總統圖書館，所收集的大量文獻、檔案、史料、紀念品等，對於美國政治、歷史、文化的研究等皆具有貢獻。準此，「總統圖書館」應不止於對個人的紀念或崇拜，其目的在於提供社會大眾對於總統及其執政期間的政府運作與功過，能獲致全面的瞭解和認識。



李前總統曾接受吳念真導演的專訪，並曝光其驚人藏書，李登輝基金會必須自行籌措紀念圖書館的相關經費。圖／擷自李登輝基金會