蘭嶼核廢料貯存場的遷移無解，這些核廢料「大罐頭」10萬277桶無處可去，印證了坊間所稱「錯誤的政策比貪汙更可怕」。圖／公有領域，取自維基共享資源

12月20日副總統候選人政見會，中國國民黨候選人張善政先生說出「非核家園 謀財害命」這句話，令人不解與震驚，一位學理工的人士，竟說了不理性、不合科學的話。

推動「重啟核四」的黃士修先生在12月13日出版《哪來的芒果乾？》第200頁指出，以核養綠續用核電，多了兩成乾淨穩定安全的電力可調度，才能真正做到減煤。兩成核能放回來，三成燃煤減下來。有多的電，推廣電動車改善交通空污。有多的氣，推廣鍋爐煤改氣改善工業空污。核能減煤，有氣有電，打通任督二脈，還我乾淨家園。

在前文中所稱核電是「乾淨穩定安全的電力」，根本不是事實。按任教於哈佛醫學院的Helen Caldicott（海倫‧寇迪卡）所著《NUCLEAR POWER IS NOT THE ANSWER》，中譯本《核電不是答案》（2014年3月出版）序言指出，核能業者讓這些容易上當的政客、媒體與許多民眾相信核能「潔淨又環保」，可以解決目前全球暖化的問題，於是在官方的默許與縱容下，他們不當地操作核能設備，很少、甚至不考慮安全規章。針對全球暖化，核電不是答案，它既不潔淨也不環保、不安全也不可再生，它是「世界的毀滅者」。

事實上，中部地區火力發電廠燃煤確實會製造空污，但全國PM2.5並不是都由燃煤電廠貢獻，汽、機車排氣，尤其是柴油車排氣，外來空氣污染源的侵入等都是問題，又空污問題受到地形和季節等因素的影響也很大。

核電不環保、不安全也不可再生

查1985年7月25日民主政治第36期刊登〈尤清談核三廠事件〉一文指出，居住在蘭嶼的居民，包括鄉長、鄉民代表、主席、及當地青年，他們提出一致的疑問是：台灣那麼大，為何將核廢料存放到蘭嶼島，如果真的如台電所說沒有危險，為何不放在台灣？

事隔34年後，蘭嶼核廢料貯存場的遷移無解，這些核廢料「大罐頭」10萬277桶無處可去，印證了坊間所稱「錯誤的政策比貪汙更可怕」。依10月27日報導，蓋核廢場騙稱「罐頭廠」，政府終還達悟人公道，蘭嶼獲25.5億補償，而有些達悟人卻拒絕該項補償，堅持要求核廢料遷離蘭嶼島。

去年「以核養綠」公投過關，有人倡議「重啟核四」。我們認為蘭嶼核廢料集貯場的遷移，以及核一、核二、核三高階核廢料的處理及最終處置等重大問題必須先行解決，再來談「重啟核四」，且必須正視核電真正的本質以及所帶來的風險！我們的家園已處在危急存亡關頭，發揮智慧找到問題根源並對症下藥，才能保有我們生活的環境！總之，「非核家園」沒有「謀財害命」的問題，為了自己及後代子孫，這是一條正確的路，大家勇敢地走下去。