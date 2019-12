12月20日副總統候選人政見會,中國國民黨候選人張善政先生說出「非核家園 謀財害命」這句話,令人不解與震驚,一位學理工的人士,竟說了不理性、不合科學的話。

推動「重啟核四」的黃士修先生在12月13日出版《哪來的芒果乾?》第200頁指出,以核養綠續用核電,多了兩成乾淨穩定安全的電力可調度,才能真正做到減煤。兩成核能放回來,三成燃煤減下來。有多的電,推廣電動車改善交通空污。有多的氣,推廣鍋爐煤改氣改善工業空污。核能減煤,有氣有電,打通任督二脈,還我乾淨家園。

在前文中所稱核電是「乾淨穩定安全的電力」,根本不是事實。按任教於哈佛醫學院的Helen Caldicott(海倫‧寇迪卡)所著《NUCLEAR POWER IS NOT THE ANSWER》,中譯本《核電不是答案》(2014年3月出版)序言指出,核能業者讓這些容易上當的政客、媒體與許多民眾相信核能「潔淨又環保」,可以解決目前全球暖化的問題,於是在官方的默許與縱容下,他們不當地操作核能設備,很少、甚至不考慮安全規章。針對全球暖化,核電不是答案,它既不潔淨也不環保、不安全也不可再生,它是「世界的毀滅者」。

事實上,中部地區火力發電廠燃煤確實會製造空污,但全國PM2.5並不是都由燃煤電廠貢獻,汽、機車排氣,尤其是柴油車排氣,外來空氣污染源的侵入等都是問題,又空污問題受到地形和季節等因素的影響也很大。

核電不環保、不安全也不可再生

查1985年7月25日民主政治第36期刊登〈尤清談核三廠事件〉一文指出,居住在蘭嶼的居民,包括鄉長、鄉民代表、主席、及當地青年,他們提出一致的疑問是:台灣那麼大,為何將核廢料存放到蘭嶼島,如果真的如台電所說沒有危險,為何不放在台灣?

事隔34年後,蘭嶼核廢料貯存場的遷移無解,這些核廢料「大罐頭」10萬277桶無處可去,印證了坊間所稱「錯誤的政策比貪汙更可怕」。依10月27日報導,蓋核廢場騙稱「罐頭廠」,政府終還達悟人公道,蘭嶼獲25.5億補償,而有些達悟人卻拒絕該項補償,堅持要求核廢料遷離蘭嶼島。

去年「以核養綠」公投過關,有人倡議「重啟核四」。我們認為蘭嶼核廢料集貯場的遷移,以及核一、核二、核三高階核廢料的處理及最終處置等重大問題必須先行解決,再來談「重啟核四」,且必須正視核電真正的本質以及所帶來的風險!我們的家園已處在危急存亡關頭,發揮智慧找到問題根源並對症下藥,才能保有我們生活的環境!總之,「非核家園」沒有「謀財害命」的問題,為了自己及後代子孫,這是一條正確的路,大家勇敢地走下去。