來自台南市的稻草人現代舞團，每年固定推出意涵深刻的當代舞製作，是持續獲得國家文化藝術基金會「演藝團隊年度獎助專案」肯定及扶持的專業現代舞團。2020年度製作《巢Hideout》於12月5、6日即將在台北市水源劇場盛大演出。喜愛現代舞的朋友可把握機會，購票前往欣賞。兩廳院售票網/端點 https://is.gd/EZ0U6j 。

稻草人舞團2020年度製作的演出《巢Hideout》以意欲深遠又動人心弦的文藝復興與巴洛克時期的古樂結合當代即興音樂的演奏曲目，由羅文瑾親自表演居無定所，充滿寓言色彩的浪遊者角色為開端，串聯出兩種極端生存面向的巢居想像：一種呈現出由舞團資深舞者李佩珊揣摩演繹的一位離群索居的宅女，生活在其看似華麗高雅的地下室巢穴，終日埋怨世界的迫害，卻恐懼離開自己封閉世界的糾葛情結，藉此對比另一種外在世界由舞團新生代舞者何佳禹、倪儷芬、孟凱倫所展演充滿精力動能的勞動者形象，汲汲營營建造一處出於居安思危下所產生的龐大巢穴的庸碌狀態。這次演出特別邀請來自台中的台灣木笛古樂演奏家林靖偉所帶領的 古微琉樂Musica Lequio Pequeno古樂團，由多位傑出的音樂家：吳孟翰（巴洛克小提琴）、謝廷潔（中提琴）、邱杏慈（大鍵琴）、謝萱（吟唱）一起創作並現場演奏，和舞團共同打造出充滿經典哲思、當代省思、悠揚古樂與動人舞蹈的全新製作《巢 Hideout》。

《巢Hideout》繼11月底結束獲得廣大觀眾回響的台南首演場次後，本周末12月5、6日即將在台北市水源劇場盛大演出，歡迎北部的觀眾和我們一起掀開層層繁複交疊的紗網，探入生活內部的幽暗管路，敲擊命運的更迭，遊走對世界的省思，揭露社會各階層真實心聲。

在今日（12月3日）上午的演出記者會，表演了一段精彩的演出精華片段之後，《巢》演出創作群齊聚舞台與大家分享演出製作的想法，同時也是演出者的藝術總監羅文瑾說，希望透過這個作品，大家可以看到自己或別人的影子。藝術是需要當下體驗的，邀請北部的觀眾能走進劇場，與演出者交流彼此的感情與經歷，共同感受關於生命巢居的思考。

音樂總監林靖偉表示，這是他的音樂與舞蹈首次合作，他觀察到現代舞裡所提煉出來的「人性」，百年來，歐洲藝術家曾經來到台灣，以人性為文本，構築他們的藝術之巢。他的音樂則是以17世紀文藝復興樂譜、詞彙和巴洛克古樂器，結合現代演奏及聲響來詮釋屬於自己的巢。



台灣木笛古樂演奏家林靖偉所帶領的 古微琉樂Musica Lequio Pequeno古樂團。圖／稻草人現代舞團

稻草人現代舞團團長暨製作人古羅文君邀請大家，在這疫情裡各種不安與憂慮的時刻走進劇場，他相信藝術是人們安放心靈的巢居之所，喜愛藝文的朋友們可以在本週末到水源劇場，以沈澱心情觀賞《巢》的演出。

這次演出舞台場景龐大且繁複設計，邀請纖維藝術家曾啟庭和孫佳暄共同設計並構築舞台視覺意象，織羅打造出不同層次的空間特色，帶領觀眾進入《巢 Hideout》不同層次的生存意象——如蟻築穴勞動創建、作繭自居離群閉鎖、隨遇不安浪遊漂泊，每一個場景都將連結共感出大家所居處且關注的社會境況。

稻草人舞團2020年度製作《巢Hideout》將於2020年12月05-06日(六、日)周末於台北市水源劇場演出3場。



纖維藝術家曾啟庭和孫佳暄共同設計並構築舞台視覺意象，織羅打造出不同層次的空間特色，帶領觀眾進入《巢 Hideout》不同層次的生存意象。圖／稻草人現代舞團​