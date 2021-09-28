黃昭輝《毋甘願的年代：台灣的苦難佮祝福》上週日下午在鹽埕教會發表。左起國史館館長陳儀深、民報創辦人陳永興醫師、監察院長 國家人權委員會主委陳菊、黃昭輝、高市長陳其邁、台灣基督長老教會總會總幹事陳信良及美麗島事件被告辯護律師前行政院長張俊雄與會致詞。

黃昭輝《毋甘願的年代：台灣的苦難佮祝福》上週日下午在鹽埕教會發表；黃昭輝在發表會上午並親上《微微笑廣播網》接受陳永興醫師訪談，為饗聽眾與讀者，民報之聲今網路影音廣播原音上線。

由前立委黃昭輝口述、台師大台灣語文學系博士鄭雅怡撰稿、台灣教會公報社書房出版的《毋甘願的年代：行過台灣的苦難佮祝福》，是台灣難得以漢羅書寫的基督徒人物傳記；書中除了描述黃昭輝的人生各階段故事，也著重呈現台灣基督長老教會如何參與台灣民主化過程。26日下午在高雄中會鹽埕教會舉辦的新書發表會邀請為此書撰寫序文的民報創辦人陳永興、國史館館長陳儀深，及美麗島事件被告辯護律師 前行政院長張俊雄、台灣基督長老教會總會總幹事陳信良、監察院長 國家人權委員會主委陳菊、高雄市市長陳其邁等人出席與談。

「台灣教會公報社」為台灣第一台印刷機及第一份報紙發源地。目前有台南、台中、台北、高雄四家實體店面。1885年，英國宣教師巴克禮牧師發行台灣第1份報紙《台灣府城教會報》，此即為《台灣教會公報》，前身。《台灣教會公報》關注台灣與普世的教會、社會消息，透過新聞文字傳遞信仰見證與生活故事。

※台灣教會公報新聞網《毋甘願的年代》 見證台灣民主化(2021年9月27日)

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【林婉婷高雄報導】由前立法委員黃昭輝長老口述、台灣師範大台灣語文學系博士鄭雅怡撰稿並在今年9月由台灣教會公報社出版的《毋甘願的年代：行過台灣的苦難佮祝福》，是台灣難得以漢羅書寫的基督徒人物傳記；書中除了描述黃昭輝的人生各階段故事，也著重呈現台灣基督長老教會如何參與台灣民主化過程。在9月26日下午假高雄中會鹽埕教會舉辦的新書發表會中，黃昭輝強烈呼籲神學生們應閱讀此書，更能暸解長老教會精神並有助於未來牧會。

新書發表會邀請為此書撰寫序文的民報創辦人陳永興、國史館館長陳儀深，及美麗島事件被告辯護律師張俊雄、台灣基督長老教會總會總幹事陳信良、國家人權委員會主委陳菊、高雄市市長陳其邁等人與談。

陳永興談到，黃昭輝出生在台灣終戰隔年，並成長於威權統治、社會噤聲的時代；黃昭輝身為第五代基督徒，曾就讀台南神學院，後還因協助藏匿施明德而被判刑、入監，至此是他的人生第一階段；出獄併步入政壇，開啟黃昭輝的人生第二階段，期間令眾人印象深刻的是在中山樓翻桌事件，雖然當時多數人認為這樣的行為不妥，但多年後李登輝肯定這是黃昭輝為台灣人打拚的證明，反而應該要感謝。

陳永興幽默表示，此書以漢羅書寫，可以讓年輕人學習母語，另外字級夠大，年長者也可以看得清楚、讀得明白。尤其《毋甘願的年代》不只收錄黃昭輝的事蹟，也收錄了他的遺憾，「這是本誠實基督徒的人生回憶錄。」最後他也提醒，雖然已經民主化，但台灣尚未成為國際承認的「新而獨立的國家」，期待眾人繼續努力實踐這個台灣夢。

陳儀深則回顧自己在2003年進行美麗島事件口述歷史時，與黃昭輝相識。1979年12月10日的美麗島事件參與者眾多，包含多位台南神學院學生，雖然他們不是主要領導者，卻也提供重要的歷史觀點；國史館預計在今年底出版美麗島事件的史料彙編，而長老教會因藏匿施明德而受審判，及林宅血案、陳文成命案等都可算是美麗島事件的「案外案」。

陳儀深指出，從李登輝於其他口述歷史談翻桌事件，及黃昭輝在書中記寫翻桌事件後續的對比，展現時空變遷後互相理解、和解的歷程，也顯示歷史是要讓人看見、認識。他引用自己刊登《自由時報》的投書〈檢視民進黨誕生的「胎記」〉，點出史料出版不是為政治明星錦上添花，也不是為緬懷少數人，而是為未來回首與提醒。

張俊雄則在致詞中說明長老教會協助藏匿施明德事件的過程，故高俊明牧師、黃昭輝等人沒有屈服500萬懸賞獎金，而是寧願被關入鐵牢，這樣的意志讓他深感敬佩，更顯示威權無法控制民主鬥士的選擇與決心。

陳信良向與會眾人介紹長老教會在戒嚴時期發表的三大宣言，包含指出上帝賦予人權與自由且不能被剝奪的〈台灣基督長老教會對國是的聲明與建議〉、重申民主自由信念的〈我們的呼籲〉、呼籲台灣人自決台灣未來的〈台灣基督長老教會人權宣言〉。

陳菊強調，美麗島事件當時，政治氛圍風聲鶴唳，由於許多黨外運動參與者都遭到逮捕，因此對於正在逃亡的施明德，多數人縱使關心，卻未必敢真正救援，然而長老教會牧長、兄姊伸出援手，正是這樣的行動彰顯台灣人意志尚未消滅。她相信是信仰讓這些人得以辨明與堅持。

陳其邁則表示自己都以「老大」稱呼黃昭輝，指勇敢的先行者、少年的啟明者、民主的運動家，也對黃昭輝在宣傳車上持麥克風疾呼、極具鼓動性的形象印象深刻；陳其邁指出，《毋甘願的年代》書中傳遞出黃昭輝深刻的思考與感情，是後輩的學習典範。

黃昭輝在分享時談到自己的著作是真正對歷史交代，也回憶自己的大哥在戒嚴時期被逮捕的往事：當時大哥在台電工作，另兼職家教維持家計，卻在某日下班後行蹤不明，大嫂打電話通知父母，全家人陷入驚惶，黃昭輝的母親更每日早上四點就起床為失蹤的兒子禱告；後來輾轉得知大哥的朋友是匪諜，大哥受到牽連，被逮捕百日後才洗清罪嫌。黃昭輝強調，這樣的事件不是只發生在他們家，在戒嚴時期許多家庭有類似經歷。

黃昭輝另補充說明，《毋甘願的年代》使用漢羅書寫，是對以前國民政府施行「國語政策」的反動。他的二兒子為此書設計封面：一道強烈的深色裂痕穿過台灣島圖樣，寓意強權侵入致使台灣分裂，現代人需要去修復這樣的創傷。書名「毋甘願」是向提出處境化神學的前台南神學院院長黃彰輝牧師致意，而「行過台灣的苦難佮祝福」是指台灣在威權統治時期確實有重重苦難，但因為持續打拚與抗爭而成就如今的民主，這就是祝福。