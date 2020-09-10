簡上仁在影片說，雖然李總統已經甲咱相辭，但是伊「堅心為台灣」的精神永遠存在。台灣人會跟著隨您(李)的脚步，學習您(李)的精神，繼續追求永遠民主、永遠美麗的台灣。

《阿輝伯仔》之歌的詞曲創作人簡上仁老師說：「謹以《阿輝伯仔》敬呈台灣的民主之父、世界的民主先生」…..

1999年7月，李登輝發表「兩國論」。簡上仁說：同那年8月，我去匈牙利參加國際Kodaly音樂教育的研討會。」有一天，他在布達佩斯，坐電鐵的時，熟識一位很斯文的阿伯仔。當該阿伯知道他是台灣人後說：「您們真佳哉！有一位有智慧的總統，(李)了解中國不是什麽好鄰居，(李)帶領台灣走出自己的路。」。對李前總統，相當肯定。

簡上仁指其事後，去參觀一個古教堂的時候，他想到李總統是虔誠的基督教徒，其內心世界一定有一個追求真理佮正義的堅定信念。不是會天花亂墜糊瘰瘰的人，(李)用智慧，用柔軟謀略讓台灣走向民主和本土化的大路，真是一位了不起，有理念又有實踐力的領導者。

於是，簡上仁進一步指其在《阿輝伯仔》把李登輝總統，比喻為厝邊的一位有智慧、有長遠眼光的老阿伯，他(李)「大智若愚」，從平凡中自然呈現出非凡的氣質。因此用「阿輝伯仔」當做歌名，記載著1990年代，「阿輝伯仔」背著台灣的十字、拖著台灣牛犂，一步一步行向民主台灣的歷史足跡。

簡上仁表示，雖然李總統已經甲咱相辭，但是伊「堅心為台灣」的精神永遠存在。台灣人會跟著隨您(李)的脚步，學習您(李)的精神，繼續追求永遠民主、永遠美麗的台灣。

※後記(陳俊廷)

2015年2月14日距離聯合國「世界母語日」到數15天，我在高雄民生電台主持的「民報之聲」邀請民謠大師簡上仁開講，簡老師以【南台灣的土地之歌】為主題「唸歌予恁聽」！簡上仁說，母語是形塑鄉土歌謠的特色和風格的根基，亟盼能在南台灣捉住復興台灣鄉土歌曲的最後希望。

猶記當時在訪談簡老師中場互動時提及李登輝總統戮力推動本土化政策時，獲悉《阿輝伯仔》之歌是由簡上仁老師創作，當時就口頭和簡老師提改天要把其創作的心情與發想寫成新聞，後來，因我早上跑新聞，中午趕新聞，晚上去電台，實在日夜拚搏，但心中其實不時想起這件媒體《獨漏新聞》一晃眼，距離上次訪談簡老師，已5年半….。

日前聯繫簡老師獲悉簡上仁日前已將該詞曲創作的過程與心路歷程PO上線。

※民報之聲 今晚民謠大師簡上仁開講 2015-02-04 12

https://www.peoplenews.tw/news/e5abd14e-571f-4e99-ae29-1cfa712e4aca