美國武漢肺炎疫情蔓延，自顧不暇，又擔心被歐洲波及，川普宣布對歐洲祭出旅遊禁令，30天內歐洲人不准進入美國 英國除外。圖/擷取自川普推特

美國境內感染武漢肺炎確診人數直飆1162名，分布在41州及華盛頓特區(華府)，即日起華府進入緊急狀態。由於美國國內疫情緊繃，唯恐歐洲疫情波及境內，美國總統川普剛剛也宣布旅遊禁令，本周五(13日)起，30天內禁止所有歐洲人進入美國旅遊，英國則排除在外。

美國疾病管制局(CDC)周三宣布，美國一共出現1162名新冠肺炎的病例，分布在41州及華盛頓特區(華府)。死亡病例增加了4起，都出現在華盛頓州，全國死亡總數到達37起。

根據CNN報導，新增的確診案例中，有6起在首都華府，使得華府病例一下子累積到10例。市長Muriel Bowser週三宣布，預期未來還會有新增的案例出現，所以即日起華府進入緊急狀態。

紐約州疫情也非常險峻，紐約市已有36宗確診病例，但是人口僅7.7萬的新羅謝爾鎮（New Rochelle）的感染人數卻被認為至少比紐約市多一倍，目前方圓一英里（1.6公里）的區域被劃定為「控制區域」，國民警衛隊會負責向當地的被隔離人士派送食物。

綜合外媒報導，紐約州州長庫莫說，這種「激烈的行動」是一個「生死攸關的事情」。在病毒疫區的學校、各類聚集點和商鋪將會關閉兩周。國民警衛隊除了派送食物之外，將會出動幫助清理學校和公共空間。

隨著美國各州疫情四處蔓延，美國政界也受到波即，包括新任白宮幕僚長馬克·米道斯在內的五名資深共和黨人均已經宣佈，由於他們接觸過該名未公開人身份的人，因此將會進行自我隔離。川普則說，上月與一個感染者出席過同一個會議之後，已被告知自己不需要進行冠狀病毒測試。

不過，為了防堵疫情繼續肆虐，川普總統已於11日在白宮召開衛生官員緊急會議商討對策，並於今天宣布對歐洲祭出封鎖措施，川普表示，本周五(13日)起，30天內禁止所有歐洲人進入美國旅遊，英國則排除在外，通過檢測的美國公民也得以豁免。

川普譴責歐盟沒有跟隨美國對中國與其他疫情嚴峻區域祭出旅遊禁令，導致疫情擴散，許多美國感染者都有歐洲旅遊史。

川普強調，這不是金融危機，美國金融體系強健，一定能擊敗病毒，並將採取緊急行動，為生病或需要隔離的勞工提供財政援助，並指示行政部門以低息貸款提供資金，以協助小型企業，允許受到疫情影響的個人與企業延遲納稅。