鄭烱明，1948年8月6日，出生於高雄市，他的父親是台南縣佳里人，日治時代就讀九州醫專，後來在高雄鼓山區開業。鄭烱明畢業於高雄鹽埕國小和高雄中學，考上中山醫學院，在中學時就喜歡投稿的他到了台中讀醫學院時，認識了前輩詩人陳千武而經常來往，受到鼓勵開始於「笠」詩刊上發表詩作，並曾獲頒全國優秀青年詩人獎及吳濁流新詩佳作獎。醫學院畢業後，他回高雄的市立大同醫院內科服務，之後自行開設診所。他的創作不曾中斷，仍繼續發表作品並出版詩集，他自述創作理念是｢我嘗試用平易的語言，挖掘現實生活裡，那些外表平凡不受重視、被遺忘的事務本身蘊含的存在精神，喚起注意，以增進人類對悲劇根源的了解。｣換言之，他是現實社會的關懷者也是寫實主義的作家，不做虛無飄渺的呻吟或風花雪月的歌頌，而是呈現知識分子的觀察和批判、反省和呼喚，常有時事之針貶也對心靈的淨化追求人生的真善美有一份執著，他認為詩的創作應兼顧藝術性、社會性及鄉土的三個面向的平衡。在他早期的詩集《歸途》、《悲劇的想像》、《番薯之歌》、《最後的戀歌》、《三重奏》、《鄭烱明詩選》等詩集中，可以感受到他對台灣社會不公不義發出的沉痛控訴，以及他對台灣鄉土的情感！

1982年，鄭烱明與南部的作家葉石濤、陳坤崙、曾貴海等人創辦了《文學界》雜誌，他擔任發行人到1989年停刊。1991年再創辦《文學台灣》雜誌，並成立「文學台灣基金會」，他擔任雜誌發行人及基金會董事長，除了定期出版刊物還舉辦文學獎的徵文活動。除了在診所看病之外，他的時間完全付出，從邀稿、編輯、校對、發行、辦活動、申請經費，許多雜務他都一手包辦，出錢出力無怨無悔的堅持了30年，跌破了許多人眼鏡，大家都知道辦文學刊物只會賠錢，而且對從事創作的人來說，花那麼多時間去做行政雜務是犧牲了自己的寫作，但是他的任勞任怨為文友服務，甚至提攜文壇後輩照顧前輩的精神，確實令人敬佩也贏得南部文學界的支持和肯定。他也在編輯雜誌的過程中，出版了｢笠｣詩社重要詩人作家的詩選《混聲合唱》、《穿越世紀的聲音》，將台灣的文學史料做了重要的整理和保存！同樣的他也和其他詩人朋友合編了《台灣詩人選集》，這些都是他作為文學台灣的旗手，對台灣文化這塊園地默默耕耘灑下的種子，相信將來會有盛開的花朵和豐碩的果實！

鄭烱明的個性溫和、平實，但有他的堅持和意志力，在戒嚴時期，「笠」詩社和「文學台灣」雜誌都是被視為本土文學的大本營，台灣作家的鄉土情感和政治社會覺醒難免對威權體制的統治者來說，是充滿反抗意識和獨立意識的！一路走來他默默的忍受壓力卻不斷以文字的力量，傳達一個有良心的台灣人醫師內心的吶喊，到了晚年他的生命更趨成熟而豁達，寫出一系列面對死亡的詩作《死亡的思考》，更令人看見做為一個醫師詩人了解生命的本質，追求永恆的生命意義！



《文學台灣》創刊25週年暨文學台灣基金會20周年。圖／擷自文學台灣臉書

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集