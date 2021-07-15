在1930年代，國民政府訓政時期出現具有前瞻性的兩則行政法院判例，29判13「司法機關所為之確定判決其判決中已定事項若在行政上發生問題時行政官署不可不以之為既判事項而從其判決處理。」32判18「司法機關所為之確定判決其判決中已定事項若在行政上發生問題時行政官署不可不以之為既判事項而從其判決處理此為行政權與司法權分立之國家一般通例。」

前述兩則判例的前瞻性見解，引人矚目。最近，在公法學大師林紀東教授（曾任27年大法官）所著《訴願及行政訴訟》（1976年10月出版）找到答案。

該書第168〜169頁探討行政訴訟判決「實質的確定力」指出，民刑訴訟的判決，咸有實質的確定力。因為審理民刑訴訟者，為普通法院。普通法院的任務，在於確定法規的真意，而為判決，在確定法規真意之後，自不能妄加變更。……。但是行政訴訟的判決，是否也是這樣，則因學者對於行政行為，是否具有實質的確定力？議論紛紛，故亦發生爭論。…包括否定說（自可將其撤銷變更）、肯定說（不應把它撤銷變更），以及折衷說（視情況而定）。

行政行為的確定力視狀況而定

按多數學者贊成「折衷說」這一說認為行政行為，具有實質的確定力與否？應該分別決定，即將行政法院的判決，和行政機關的行政行為，分開來看，前者具有實質的確定力；後者如係授與私人權利或利益的行為，具有實質的確定力，但如係使私人負擔義務，或使其發生不利益結果的行為，則不具實質的確定力。

7月13日聯合國NGO世界公民總會等團體共同舉辦「法稅改革良方─太極門1219事件平反第十四週年」線上研討會之際，回顧25年前，1996年12月19日「掃黑行動方案」產生的太極門刑案，及其衍生的稅務案。2007年（民國96年）7月13日最高法院三審確定判決，該刑案無詐欺、無罪、無漏稅、無違反稅捐稽徵法等。照理說，由刑案衍生的稅務案應在14年前早已結案。不過，目前尚餘存的民國81年度綜所稅案，去年已經強制執行，造成了「搶奪民產」侵害人權事件，引人遺憾。

查太極門稅務冤案民國80〜85年度綜所稅，民國80、82〜85年度已更正為零，獨剩民國81年度，係由於台中高等行政法院2005年（民國94年）5月25日93年度訴字第131號判決所致。不過，解析該判決內容，發現法官只片面採信被告中區國稅局之答辯理由，卻找不到民國81年度綜所稅被單離之理由及法律見解，可說是一件錯誤判決及枉法裁判。而民國95年12月14日最高行政法院95年判字第2066號判決，也未展現司法正義，一錯到底。

如依前述兩則行政法院判例的見解，以及行政訴訟判決之實質的確定力，其中「否定說」及「折衷說」之見解，太極門稅務冤案應該有解才對，就有賴於政府行政官員的智慧與良心了。



訴願及行政訴訟 封面。圖／作者提供