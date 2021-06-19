新聞標題【民報】【民意論壇】別讓網路公審比肺炎更快造成遺憾
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【民意論壇】別讓網路公審比肺炎更快造成遺憾

  2021-06-19 11:30
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作者：「同島一命」不應只是口號，而要更落實在生活中，用理解代替指責，用關心取代謾罵，我們才有可能一起在疫情中安然過關。示意圖／Harry
作者：「同島一命」不應只是口號，而要更落實在生活中，用理解代替指責，用關心取代謾罵，我們才有可能一起在疫情中安然過關。示意圖／Harry

近日疫情嚴峻，時常在網路上看到有人放上照片，撻伐工人或貨運司機在路邊吃東西。底下留言大約五五波，一半跟著指責其為防疫破口，一半替他們說話，又沒群聚又沒說話，在路邊吃東西，為什麼要被拍照放上網路公審？

近日又發生不幸的事：一名疑似有憂鬱症的政大男生，因租屋問題和人有糾紛，在網路發文後，對方提出打臉證據而反被網友公審，最後留下遺書，認為自己遭受網路霸凌，跳樓輕生。

理解代替指責 關心取代謾罵

當然，如果在路邊群聚，邊說話邊吃東西，的確會造成防疫破口；而憂鬱症，也不能完全當作自己犯錯的藉口。但是我們可以怎麼做，避免網路公審造成遺憾？

第一、平時就要練習自我覺察，感覺自己處於低潮時，要避免再去看相關文字或新聞，盡可能轉移注意力，如找朋友聊聊，聽音樂和運動等，別陷在負面情緒中太久。若有需要，也要積極尋求專業幫助。

第二、疫情讓我們看見生命的脆弱，「同島一命」不應只是口號，而要更落實在生活中，盡可能去和他人產生溫暖的連結。前日看到一位臉友發文，深受感動：網路上對端午連假返鄉者交相指責，而這位臉友，想到很多朋友獨自租屋在北部，空間狹小，只渴望回家鄉與家人團圓。於是他開始聯絡身邊獨自租屋在台北的朋友，關心他們的近況，甚至打包家裡好吃的粽子和零食，到便利商店寄給朋友，只希望他再撐一下，暫時別搭上往家鄉的火車。

用理解代替指責，用關心取代謾罵，我們才有可能一起在疫情中安然過關。

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