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新創電動車陷燒錢地獄 鴻海為何出手？
05/13・09:29
幾無營收的電動車新秀，股價重跌，且步入無資金可燒的營運危機。目前已有公司找代工廠協助，股價立即反彈。
05/13・09:42
【台灣看天下】美國放棄一中政策？
05/12・16:34
第五波打炒房措施來了 楊金龍三路併進精進房市管制
05/12・21:00
【歐洲之聲】文明世界不屈服於戰爭 ——謝志偉談俄羅斯侵略戰爭（四）
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05/13・10:14
前NCC祕書疑洩密給鏡電視 有澤來函澄清
05/13・06:12
烏克蘭經濟重傷 歐洲復興開發銀行再募10億歐元力挺
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第五波打炒房措施來了 楊金龍三路併進精進房市管制
05/11・16:04
交長王國材家人快篩陽 13日與台鐵工會面對面會談延期
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05/12・16:24
修改基金下市條件 金管會干預市場助漲投機
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【台灣看天下】美國放棄一中政策？
05/13・05:04
推動提名香港五義士2022年諾貝爾和平獎——國際筆會和平委員會布萊德會議側記
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05/12・21:01
公路的限速是怎麼設計出來的？
05/12・17:11
《就業服務法》30年了 台灣勞工陣線將發動大翻修行動
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05/11・23:36
【民意論壇】台灣應以烏克蘭為師發展刺蝟戰術
05/11・10:48
【民意論壇】「台獨教父」的真知灼見！